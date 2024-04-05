BAYRAMDAN ÖNCE HESAPLARA YATMAYACAK!

Yaklaşan bayram için harcama yapmayı planlayan memur ve emeklilein maaş ödemeleri öne çekilmeyecek. Bundan önceki yıllarda bayram tatillerinden önce ödenen maaşlar bu yıl hesaplara bayram sonrasında yatacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Memur ve emekli maaşı ödemesi bu yıl öne çekilmeyecek. Memur maaşları 15 Nisan tarihinde hesaplara geçecek.

Bayrama kısa bir süre kalmışken SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaş ödemelerinin erken yapılıp yapılmayacağı açıklama yapılmadı. Emekli maaşı ödemeleri ise tahsis numarasına göre her ay olduğu gibi banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.

BAYRAM ÖNCESİ YATIYORDU

Geçtiğimiz yıllarda memur ve maaşları Ramazan ve Kurban bayramlarından önce hesaplara yatırılıyordu.

Ramazan Bayramı geçtiğimiz yıl 21-23 Nisan tarihlerindeydi. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14-16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan’da yatırılmıştı.

Kurban Bayramı da 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmiş, O dönemde emekli aylığı ve ikramiyeleri 17-23 Haziran'da hesaplara yatmış, memurlar ise maaşlarını bayramdan önce almıştı.

HAZİNE'DEN GENELGE

Bu yıl ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimlere gönderdiği genelge göre, nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatmayacak ve ayın 15'inde hesaplara geçecek.

1 Nisan sabahı Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından Bakan adına Mahmut Varol imzasıyla gönderilen ve kamu görevlilerini yakından ilgilendiren genelgeyi SÖZCÜ Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk yayınladı.

Maaş ve ücretlerin personelere her ayki vaktinde yatacağı belirtilen genelgede, "Banka hesaplarına aktarılan maaş/ ücretlerin, ilgili bankalarca personele her ay olduğu gibi zamanında ödenmesi sağlanacaktır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: SÖZCÜ