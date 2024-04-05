05 Nis 2024 - 09:33- Ekonomi G:

BAYRAMDAN ÖNCE HESAPLARA YATMAYACAK!

Bayram hazırlıkları devam ederken milyonlarca memur ve emekli maaşlarını ne zaman alacak araştırıyor. Geçtiğimiz yıllarda maaş ödemeleri bayram öncesine çekilirken, bu yıl da bayramdan önce yatar mı merak ediliyor. Nisan ayı memur maaşı bayramdan önce yatmayacak ve ayın 15'inde hesaplara geçecek. Emekli maaşı ise tahsis numarasına göre her ay olduğu gibi hesaplara aktarılacak.

BAYRAMDAN ÖNCE HESAPLARA YATMAYACAK! mask

Yaklaşan bayram için harcama yapmayı planlayan memur ve emeklilein maaş ödemeleri öne çekilmeyecek. Bundan önceki yıllarda bayram tatillerinden önce ödenen maaşlar bu yıl hesaplara bayram sonrasında yatacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Memur ve emekli maaşı ödemesi bu yıl öne çekilmeyecek. Memur maaşları 15 Nisan tarihinde hesaplara geçecek.

Bayrama kısa bir süre kalmışken SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaş ödemelerinin erken yapılıp yapılmayacağı açıklama yapılmadı. Emekli maaşı ödemeleri ise tahsis numarasına göre her ay  olduğu gibi banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.

BAYRAM ÖNCESİ YATIYORDU

Geçtiğimiz yıllarda memur ve maaşları Ramazan ve Kurban bayramlarından önce hesaplara yatırılıyordu.

Ramazan Bayramı geçtiğimiz yıl 21-23 Nisan tarihlerindeydi. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14-16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan’da yatırılmıştı.

Kurban Bayramı da 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmiş, O dönemde  emekli aylığı ve ikramiyeleri 17-23 Haziran'da hesaplara yatmış, memurlar ise maaşlarını bayramdan önce almıştı.

HAZİNE'DEN GENELGE

Bu yıl ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimlere gönderdiği genelge göre, nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatmayacak ve ayın 15'inde hesaplara geçecek.

1 Nisan sabahı Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından Bakan adına Mahmut Varol imzasıyla gönderilen ve kamu görevlilerini yakından ilgilendiren genelgeyi SÖZCÜ Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk yayınladı.

Maaş ve ücretlerin personelere her ayki vaktinde yatacağı belirtilen genelgede, "Banka hesaplarına aktarılan maaş/ ücretlerin, ilgili bankalarca personele her ay olduğu gibi zamanında ödenmesi sağlanacaktır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: SÖZCÜ

# Ankara

05 Nis 2024 - 09:33 - Ekonomi

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Yorumlar

(4)
04

Eroldemirbek - HALK İLE EMEKLİ İLE İNATLAŞMAK HAYIRLI OLMAZ. derler büyüklerimiz .

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 05 Nisan 12:47
03

Çekirge - Özalın dediği gibi benim memuru m işini bilir kasa boş olduğunu şimdi anladımı millete kök söktürecek aklınca.

Yanıtla . 7Beğen . 2Beğenme 05 Nisan 10:19
02

Volkan - Memur insanda biz sivilde çalışanlar neyiz bize bir gün bile erken yatmaz şanslıysan gününde yatar genelde de geç yatar. Memur neden hep ağlar? Kanun çıksın en az 5 yıl özelde çalışmayan kamuda çalışmasın az kıymet bilin.

Yanıtla . 5Beğen . 4Beğenme 05 Nisan 09:56
01

Rüstem Erol - Yatmasın. Ben, oldu bitti bu işe karşıyım. Maaşları vaktinden önce yatırmak iyilik değil kötülüktür. Para erken bittiği gibi öteki ayın maaş günü de uzuyor. Mehmet Şimşek'in bu kararına katılıyor ve tebrik ediyorum.

Yanıtla . 11Beğen . 1Beğenme 05 Nisan 09:52
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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