05 Nis 2024 - 09:36 - Gündem

Erdoğan'dan gece yarısı 'atama' kararları

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde bazı bölge müdürlüklerine ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine Yargıtay Büyük Genel Kurulunca aday gösterilen adaylar arasından Yargıtay üyesi Rıdvan Gündoğdu’nun seçilmesine ilişkin karar da Erdoğan tarafından imzalandı.