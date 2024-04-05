- Sağlık

MEMUR MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİNDE ÖDENMELİ

Ramazan Bayramı öncesi memur maaşlarının yatırılması hakkında Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker yazılı açıklama yapıtı.

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MEMUR MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİNDE ÖDENMELİ mask

DÜZENLEMELER YAPILMAMIŞTIR

Şube Başkanı Ömer Çeker yapmış olduğu açıklamada, ”Demokratik bir olgunluk içerisinde gerçekleşen yerel seçimlerin ardından Türkiye gerçek gündemine bir an önce dönmeli, Kamu işvereni kamu çalışanlarının sorunlarına çareler üretilmelidir. Mübarek Ramazan ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde evleri bayram telaşı da yavaştan sarmaya başlamıştır. Fakat ne yazık ki bu yıl yıllardır uygulanan bir gelenek yapılmamış memur maaşlarının bayram öncesinde verilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmamıştır.

HARCAMALARININ ARTTIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan bir yazı ile, Ramazan Bayramı dolayısıyla maaş işlemlerinin en geç 8 Nisan 2024 tarihi saat 15.30'a kadar tamamlanmasını istenmiştir. İşlemler tamamlanacak ama maaşlar ne yazık ki yatırılmayacaktır. Söz konusu yazıya göre maaşlar 15 Nisan 2024 Pazartesi günü hesaplara yatacağını duyurmuştur. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, milletimizin harcamalarının arttığı, alışverişlerin yapıldığı, harçlıkların verildiği, çocukların mutlu edildiği özel günlerimizdir.

BEKLENTİ KARŞILAMALIDIR

Memurlarımızın bayram günlerinde ortaya çıkacak ihtiyaçlarını karşılamak üzere, her ayın 15’inde ödenen maaşlarının bayram öncesine çekilmesi hem kamu çalışanlarımızı mutlu edecek hem de bayram alışverişlerinin canlanmasına katkıda bulunacaktır. Milyonlarca memur bayram öncesinde maaşlarını alarak bayramı huzur içinde idrak etmeyi beklemektedir. Yetkililerimiz kamu çalışanlarımızın maaşlarının Ramazan Bayramı öncesinde ödeneceğine dair bir karar alarak bu beklentiyi karşılamalıdır.” Diyerek sözlerini sonlandırdı.

# 2024, türkiye, karar

05 Nis 2024 - 09:45 - Sağlık

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(3)
03

Emekci - SUBE BASKANIDA YAGMASADA DAMLASIN HESABI BOS BOS KONUSUYOR.GUCUN YETIYORSA SENDIKANA BAGLI MEMURUNU GREVE CIKAR.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 05 Nisan 12:26
02

Derince - ÖMER DEVLET ÖDEMİYOR SEN ÖDE ÖYLE BOL KESEDEN ATMAK YOK

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 05 Nisan 11:23
Diğer 1 Yorumu Göster

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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