MEMUR MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİNDE ÖDENMELİ

DÜZENLEMELER YAPILMAMIŞTIR

Şube Başkanı Ömer Çeker yapmış olduğu açıklamada, ”Demokratik bir olgunluk içerisinde gerçekleşen yerel seçimlerin ardından Türkiye gerçek gündemine bir an önce dönmeli, Kamu işvereni kamu çalışanlarının sorunlarına çareler üretilmelidir. Mübarek Ramazan ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde evleri bayram telaşı da yavaştan sarmaya başlamıştır. Fakat ne yazık ki bu yıl yıllardır uygulanan bir gelenek yapılmamış memur maaşlarının bayram öncesinde verilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmamıştır.

HARCAMALARININ ARTTIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan bir yazı ile, Ramazan Bayramı dolayısıyla maaş işlemlerinin en geç 8 Nisan 2024 tarihi saat 15.30'a kadar tamamlanmasını istenmiştir. İşlemler tamamlanacak ama maaşlar ne yazık ki yatırılmayacaktır. Söz konusu yazıya göre maaşlar 15 Nisan 2024 Pazartesi günü hesaplara yatacağını duyurmuştur. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, milletimizin harcamalarının arttığı, alışverişlerin yapıldığı, harçlıkların verildiği, çocukların mutlu edildiği özel günlerimizdir.

BEKLENTİ KARŞILAMALIDIR

Memurlarımızın bayram günlerinde ortaya çıkacak ihtiyaçlarını karşılamak üzere, her ayın 15’inde ödenen maaşlarının bayram öncesine çekilmesi hem kamu çalışanlarımızı mutlu edecek hem de bayram alışverişlerinin canlanmasına katkıda bulunacaktır. Milyonlarca memur bayram öncesinde maaşlarını alarak bayramı huzur içinde idrak etmeyi beklemektedir. Yetkililerimiz kamu çalışanlarımızın maaşlarının Ramazan Bayramı öncesinde ödeneceğine dair bir karar alarak bu beklentiyi karşılamalıdır.” Diyerek sözlerini sonlandırdı.