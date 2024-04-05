- Sağlık

Sağlıkçı maaşları tırpanlanıyor

Ramazan Bayramı, bu yıl 10-12 Nisan tarihlerinde kutlanacak.

Sağlıkçı maaşları tırpanlanıyor mask

Merve Kılıç'ın haberine göre, 8 ve 9 Nisan günlerinin, Ramazan Bayramı tatili ile birleştirilmesi nedeniyle bu tarihlerde tüm kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Sağlık ve sosyal hizmet sunumu, bu tarihlerde bazı hizmetler bakımından “nöbet usulü” yerine getiriliyor. Nisan 2024 dönemi içerisinde toplam normal çalışma saatlerinin 128 saat üzerinden hesaplanması gerekirken 140 saat üzerinden hesaplanmasına tepki gösteren Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, “Eşitlik ilkesine” aykırı bir uygulama ortaya çıkmakta” dedi.
# sağlık, hizmet, 2024, karar

05 Nis 2024 - 09:52 - Sağlık

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Yorumlar

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Derinceli - onu bunu bilmem de ilçe sağlık müdürlüklerinde yüzlerce torpilli personel var...hiç bir iş yapmıyorlar..dairede oturacak yer yok...bahçesinde akşama kadar dolanıyorlar..bankamatikçiler hiç gelmiyor..sağlık ocaklarında hastaneler de biz doktor hemşire bulamıyoruz..randevu alamıyoruz.deenetim yok..

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 05 Nisan 10:58

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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