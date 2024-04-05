Dolar ve Euro kuru kaç TL?

Türkiye'de döviz girdisi nedeniyle birçok ürün ve hizmetin fiyatında belirleyici olduğu için dolar, Euro fiyatları her gün en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Vatandaşlar "1 dolar kaç TL", "1 Euro kaç TL" gibi aramalar için sıklıkla arama motorlarına (Google, Yandex gibi) başvuruyor.

Dolar/TL ve Euro/TL kuru 5 Nisan 2024'te şöyle:

Dolar saat 07.15 itibarıyla 31,9506 TL'den işlem görüyordu.

Euro ise 34,6693 TL seviyelerinde seyrediyordu.

Dolar, Euro açılış fiyatları...

Serbest piyasada dolar 31,9380 liradan, Euro 34,5730 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 31,9360 liradan alınan dolar, 31,9380 liradan satılıyor. 34,5710 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 34,5730 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 31,8880 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 34,7740 lira olmuştu.

Kaynak: DÜNYA