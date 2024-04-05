Altın fiyatları düşüşe geçti

Altının ons fiyatı dün, ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin beklentilerin güçlü kalmasıyla 2 bin 300 doları aşarak rekor yeniledi. Ons altın en düşük 2 bin 267,87, en yüksek de 2 bin 293,44 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu sıralarda 2 bin 279 dolardan işlem görüyor.
Gram altın fiyatları ise ons altındaki gerilemeden etkilendi.Gram altın, güne 2 bin 342,14 Türk Lirası civarında başladı. Gram altın en düşük 2 bin 329,65 lira, en yüksek de 2 bin 357,67 lira seviyesi gördü. Altının gramı, 2 bin 360,88 işlem görüyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Gram altın 2.408,85 lira
Çeyrek altın 3.828,11 lira
Yarım altın 7.658,59 lira
Cumhuriyet altını 15.270 lira
Gremse altın 40.760,00 liradan satılıyor.
Kaynak: DÜNYA
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.