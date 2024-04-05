Kocaeli'de ulaşım bayram boyunca ücretsiz!

BAYRAM BOYUNCA ULAŞIM ÜCRETSİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı boyunca dost ve akrabalarıyla bir araya gelebilmeleri için bayram boyunca ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Kent halkı Ramazan Bayramı boyunca deniz ve kara ulaşımından ücretsiz olarak faydalanabilecek.

BU HATLAR ÜCRETLİ

Ulaşım Park’a ait Hat 200 İzmit-Kartal, Hat 250 Otogar-Sabiha Gökçen, Hat 250G Gebze Otogar-Sabiha Gökçen Havaalanı ve Hat 700, hatları ise ücretli bir şekilde hizmet vermeye devam edecek.