05 Nis 2024 - 10:25 - Ekonomi

KUYUMCULARDAN BAYRAMA ÖZEL MESAİ

Ramazan Bayramı sebebi ile ilçelerle beraber Kocaeli’deki tüm kuyumcu dükkânlarının kapanış saatleri bayram öncesi 7 Nisan Pazar günüde açılarak, 8 Nisan Pazartesi ve 9 Nisan Salı saat 21:30’a kadar uzatılmıştır.