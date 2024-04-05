Kuyumcu dükkanlarımız Ramazan Bayramı boyunca (Çarşamba, Perşembe, Cuma), 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar günü beş gün kapalı olacaktır. 15 Nisan 2024 Pazartesi gününden itibaren kapanış saatleri normal çalışma saatleri olarak 09:00 – 19:30 arası açık bulunacaktır.
- Ekonomi
KUYUMCULARDAN BAYRAMA ÖZEL MESAİ
Ramazan Bayramı sebebi ile ilçelerle beraber Kocaeli’deki tüm kuyumcu dükkânlarının kapanış saatleri bayram öncesi 7 Nisan Pazar günüde açılarak, 8 Nisan Pazartesi ve 9 Nisan Salı saat 21:30’a kadar uzatılmıştır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.