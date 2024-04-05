- Ekonomi

KUYUMCULARDAN BAYRAMA ÖZEL MESAİ

Ramazan Bayramı sebebi ile ilçelerle beraber Kocaeli’deki tüm kuyumcu dükkânlarının kapanış saatleri bayram öncesi 7 Nisan Pazar günüde açılarak, 8 Nisan Pazartesi ve 9 Nisan Salı saat 21:30’a kadar uzatılmıştır.

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KUYUMCULARDAN BAYRAMA ÖZEL MESAİ mask

Kuyumcu dükkanlarımız Ramazan Bayramı boyunca (Çarşamba, Perşembe, Cuma), 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar günü beş gün kapalı olacaktır. 15 Nisan 2024 Pazartesi gününden itibaren kapanış saatleri normal çalışma saatleri olarak 09:00 – 19:30 arası açık bulunacaktır. 
# 2024

05 Nis 2024 - 10:25 - Ekonomi

Mahreç  İrem Güler

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