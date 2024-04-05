PAZAR GÜNÜ ÇORUM’DA DEVAMI GELSİN

HEDEF TEK MAÇLA DİREKT SÜPER LİG
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, pazar günü çok kritik olan Çorum FK maçına deplasmanda çıkacak. Sahasında Göztepe’yi inanılmaz bir geri dönüş ile 3 haklı penaltıyla 3-2 mağlup eden Yeşil - Siyahlılar, buldukları moral ile Çorum FK’yı da mağlup etmek istiyor. Kocaelispor’un normal sezonda son 6 maçı kaldı. Temsilcimiz bu 6 maçı da kazanıp, en kötü 3. olarak Play – Off zirvesinden direkt finale kalmak istiyor.
SAAT 13.30’DA… TRTSPOR, BEİNSPORTMAX 1 YAYINLIYOR…
Kocaelispor, pazar günü saat 13.30’da, Çorum FK ile deplasmanda mücadele edecek. Karşılaşma, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak. 15 bin taraftar kapasiteli stadyumun dolu olması bekleniyor. Kocaelispor, Play - Off hattındaki en ciddi rakibi Çorum FK’yı yenip, puan farkıyla yeniden 3. sıraya yükselmek istiyor. Temsilcimizde hazırlıklar tamamlandı ve karayoluyla Çorum’a yola çıkılıyor. Kocaelispor cumartesi günü Çorum’da geçirecek ve pazar günkü maç için kampa girecek.
RAKİBİMİZ SON 5 MAÇINDA, 4 GALİBİYET 1 BERABERLİK ALDI
Trendyol 1. Lig’deki güçlü takımlardan olan üçüncülüğü paylaştığımız Çorum FK, son 5 maçında, 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son haftaların formda takımı olan Çorum FK, Bodrum’u 2-1, Eyüpspor’u 1-0, Manisa FK’yı 4-3, Keçiörengücü’nü ise 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı. Son 5 maçında 13 puan toplayan Çorum, topladığı 48 puan ile temsilcimiz Kocaelispor’a puan açısından ortak oldu.
MAÇIN KÜNYESİ
ÇORUM FK - KOCAELİSPOR
SAAT: 13.30
STAT: Çorum Şehir Stadı
HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Serdar Soydan, Barış Çiçeksoyu, Burak Olcar
YAYIN: TRT Spor, Bein Sportsmax 1, www.kocaeligazetesi.com.tr ( Canlı anlatım )
MUHTEMEL ONBİRLER
ÇORUM FK
Hüseyin Akınay
Kerem Kalafat
Loick Landre
Zargo Toure
Erkan Kaş
Ferhat Yazgan
Geraldo
Hakan Barış
Michal Nalepa
Ozan Sol
Thomas Verheydt
KOCAELİSPOR:
Gökhan Değirmenci
Yusuf Abdioğlu
Burak Öksüz
Atila Turan
Mehmet Yılmaz
Joseph Vukovic
Yusuf Cihat Çelik
Reis Amaral
Daniel Candeias
Barış Alıcı
Ramil Şeydayev
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.