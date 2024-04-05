PAZAR GÜNÜ ÇORUM’DA DEVAMI GELSİN

HEDEF TEK MAÇLA DİREKT SÜPER LİG

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, pazar günü çok kritik olan Çorum FK maçına deplasmanda çıkacak. Sahasında Göztepe’yi inanılmaz bir geri dönüş ile 3 haklı penaltıyla 3-2 mağlup eden Yeşil - Siyahlılar, buldukları moral ile Çorum FK’yı da mağlup etmek istiyor. Kocaelispor’un normal sezonda son 6 maçı kaldı. Temsilcimiz bu 6 maçı da kazanıp, en kötü 3. olarak Play – Off zirvesinden direkt finale kalmak istiyor.

SAAT 13.30’DA… TRTSPOR, BEİNSPORTMAX 1 YAYINLIYOR…

Kocaelispor, pazar günü saat 13.30’da, Çorum FK ile deplasmanda mücadele edecek. Karşılaşma, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak. 15 bin taraftar kapasiteli stadyumun dolu olması bekleniyor. Kocaelispor, Play - Off hattındaki en ciddi rakibi Çorum FK’yı yenip, puan farkıyla yeniden 3. sıraya yükselmek istiyor. Temsilcimizde hazırlıklar tamamlandı ve karayoluyla Çorum’a yola çıkılıyor. Kocaelispor cumartesi günü Çorum’da geçirecek ve pazar günkü maç için kampa girecek.

RAKİBİMİZ SON 5 MAÇINDA, 4 GALİBİYET 1 BERABERLİK ALDI

Trendyol 1. Lig’deki güçlü takımlardan olan üçüncülüğü paylaştığımız Çorum FK, son 5 maçında, 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son haftaların formda takımı olan Çorum FK, Bodrum’u 2-1, Eyüpspor’u 1-0, Manisa FK’yı 4-3, Keçiörengücü’nü ise 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı. Son 5 maçında 13 puan toplayan Çorum, topladığı 48 puan ile temsilcimiz Kocaelispor’a puan açısından ortak oldu.

MAÇIN KÜNYESİ

ÇORUM FK - KOCAELİSPOR

SAAT: 13.30

STAT: Çorum Şehir Stadı

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Serdar Soydan, Barış Çiçeksoyu, Burak Olcar

YAYIN: TRT Spor, Bein Sportsmax 1, www.kocaeligazetesi.com.tr ( Canlı anlatım )

MUHTEMEL ONBİRLER

ÇORUM FK

Hüseyin Akınay

Kerem Kalafat

Loick Landre

Zargo Toure

Erkan Kaş

Ferhat Yazgan

Geraldo

Hakan Barış

Michal Nalepa

Ozan Sol

Thomas Verheydt

KOCAELİSPOR:

Gökhan Değirmenci

Yusuf Abdioğlu

Burak Öksüz

Atila Turan

Mehmet Yılmaz

Joseph Vukovic

Yusuf Cihat Çelik

Reis Amaral

Daniel Candeias

Barış Alıcı

Ramil Şeydayev