05 Nis 2024 - 10:47- Ekonomi G:

SİGARAYA BİR ZAM DAHA GELDİ

Sigaraya art arda gelen zamlar nisan ayının ilk haftasında gündemden düşmüyor. Dün sigara fiyatlarına gelen 9 TL'lik artışın ardından bugün bir sigara grubuna daha 5 TL zam geldi. Sigara zammının önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtilirken zam sonrası sigara fiyatları araştırılıyor. Peki, sigara fiyatları ne kadar, zamlı sigara fiyatları kaç TL? En ucuz ve pahalı sigara kaç lira?

SİGARAYA BİR ZAM DAHA GELDİ mask

Sigara zammı 2024 Nisan ayı itibarıyla gündemde yer alıyor. Sigaraya zam son dakika haberleri takip edilirken sosyal medyada zamlı sigara fiyatları da paylaşılıyor.

Sigaraya zam mı geldi?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Philip Morris sigara grubuna 5 TL zam geldiğini paylaştı.

Dündar, sosyal medya hesabından zamlı sigara fiyatları listesini paylaşarak, "PM grubuna zam geldi" notunu düştü.

Winston grubuna dün 9 TL zam gelmişti. 

En pahalı ve en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu?

Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira oldu. 

Winston grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu.

Kaynak: DÜNYA
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05 Nis 2024 - 10:47 - Ekonomi

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Yorumlar

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Eski Tekaüt - Ekonominin sorumlusu benim diyen kişi verin yetkiyi görün etkiyi.nas siyaseti yapan kişi seçimi kaybetti.simdi bu milletten intikam alacak .erdoganin zam kazıkların hazır olun yağmur başladı.zam yağmuru başladı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Nisan 11:14

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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