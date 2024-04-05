BÜYÜKAKIN, MAZBATASINI BUGÜN ALIYOR

Kurt - Kırşehir’de yerel seçimde oy karşılığı bazı vatandaşlara 5 bin lira ödendiği, banka dekontunun açıklama kısmına açıkça ‘oy parası’ ibaresinin yazıldığı ortaya çıktı.

Söz konusu paranın, Ziraat Bankası’nın Kırşehir Şubesine yatırıldığı, alıcının bir seçmen olduğu belirtildi. “Oy karşılığı paranın” 31 Mart’ta seçimin devam ettiği saat 12.45’te hesaba yatırıldığı, hesaba geçiş tarihinin ise 2 Nisan olduğu anlaşıldı. Hesaba 5 bin lira yatıran kişinin belediye meclis üyesinin yeğeni olduğu öğrenildi.

Seçimler öncesi bazı vatandaşlara oyları karşılığında para verildiği iddialarının çok yaygın olduğunu, Aile Bakanlığı’nın gönderdiği yardım paralarının “Cumhurbaşkanı hediyesi” olarak gösterildiğine dair ses kayıtlarının da ortaya çıktığını hatırlatan CHP’nin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin “Bu tür davranışlar şüphesiz demokrasimize, seçime ihanettir. Demokrasimiz adına son denece üzüntü verici olaylardır” dedi.

Kocaeli'de bu şekilde uygulama oldu mu?