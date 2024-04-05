Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, mazbatasını bugün (5 Nisan Cuma) saat 15.00’te Bahçecik Kültür Merkezi’nde bulunan İl Seçim Kurulu’ndan teslim alacak
05 Nis 2024 - 10:49- Siyaset Güncelleme:
BÜYÜKAKIN, MAZBATASINI BUGÜN ALIYOR
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın, mazbatasını bugün alıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Esnaf - Binlerce oy vermedik nasıl seçildi hayret indire gandi mi yapıldı kata külle Ekmeğimizle oynadı 5 yıl ah çekeceğiz bir dahaki dönem sıfırı çeker temennimiz bu
Eski Tekaüt - Şu faturaları ile milleti soymaya devam ilk icraat suya zam yapmanızı bekliyoruz.milleti şu faturaları ile soymaktan vazgeç kademe uygulamasını kaldırılmalıdır.kullanmadan 2 kademe şu faturasının zamları geçiriyorsun.
Kurt - Kırşehir’de yerel seçimde oy karşılığı bazı vatandaşlara 5 bin lira ödendiği, banka dekontunun açıklama kısmına açıkça ‘oy parası’ ibaresinin yazıldığı ortaya çıktı.
Söz konusu paranın, Ziraat Bankası’nın Kırşehir Şubesine yatırıldığı, alıcının bir seçmen olduğu belirtildi. “Oy karşılığı paranın” 31 Mart’ta seçimin devam ettiği saat 12.45’te hesaba yatırıldığı, hesaba geçiş tarihinin ise 2 Nisan olduğu anlaşıldı. Hesaba 5 bin lira yatıran kişinin belediye meclis üyesinin yeğeni olduğu öğrenildi.
Seçimler öncesi bazı vatandaşlara oyları karşılığında para verildiği iddialarının çok yaygın olduğunu, Aile Bakanlığı’nın gönderdiği yardım paralarının “Cumhurbaşkanı hediyesi” olarak gösterildiğine dair ses kayıtlarının da ortaya çıktığını hatırlatan CHP’nin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin “Bu tür davranışlar şüphesiz demokrasimize, seçime ihanettir. Demokrasimiz adına son denece üzüntü verici olaylardır” dedi.
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.