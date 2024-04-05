Göztepe, 7 maç sonra kalesinde gol gördü

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon gösterdiği performansla Süper Lig’in kapısını aralarken, savunma yönüyle de ön plana çıktı. Şu ana kadar oynanan 28 maçta sadece 18 gol yiyen sarı-kırmızılılar, bu alanda ligin en iyi takımı konumunda bulunuyor. Hafta sonu oynanan maçta Kocaelispor'dan 3 gol yiyen Göztepe, ligde 7 maçlık aradan sonra kalesinde gol gördü. İzmir ekibi, ligdeki son golünü Ocak 2024’te oynanan Çorum FK maçında yemişti.

Mamah, 101 gün sonra gol attı

Bu sezon Göztepe’nin skor yükünü büyük anlamda çeken ve ligde 6 gol, 2 asistlik performans sergileyen Kenneth Mamah, yaşadığı sakatlıklardan sonra bir süre forma şansı bulamasa da, Kocaelispor maçıyla aylar sonra skor üretme başarısı gösterdi. Müsabakaya 11’de başlayan ve takımının ilk golünü atan 25 yaşındaki oyuncu, 66 dakika oyunda kaldıktan sonra yerini Lundqvist’e bıraktı. Nijeryalı hücum oyuncusunun golü galibiyete yetmese de, 101 günlük gol atamama hasretini sona erdirmiş oldu.