Emir Ortakaya: “En son umutlar ölür”

3’Ü DE HAKLI PENALTIYDI
Emir Ortakaya açıklamalarında şunları dile getirdi: “Maça 2 gol yiyerek başladık. Ama oynayan herkes çok iyi mücadele etti. 3 penaltı kazandık ve 3’ü de haklı penaltıydı. Ben hayatımda böyle bir maç oynamadım. Çok mutluyum. Bizim için en son umutlar ölür.
“MÜTHİŞ BİR ATMOSFER VARDI”
Taraftarımızın varlığı bizi çok etkiliyor. Maç öncesi sosyal medyadan da görüyoruz doluluk oranlarını. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Müthiş bir atmosfer vardı. Desteklerini hiç esirgemediler ve yanımızda oldular. Biz de onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Biz de duygusal anlar yaşadık, çok mutluyuz.
“FUTBOL HATALAR OYUNU”
Kendi kalesine attığı golü ve ardından yaşadıklarını anlatan Emir Ortakaya, “Futbol hatalar oyunu. Talihsiz bir pozisyondu. Kim ister kendi kalesine gol atmayı. Ama olan oldu. Sonrasında biz işimize baktık ve maçı çevirdik” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.