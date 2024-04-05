Emir Ortakaya: “En son umutlar ölür”

3’Ü DE HAKLI PENALTIYDI

Emir Ortakaya açıklamalarında şunları dile getirdi: “Maça 2 gol yiyerek başladık. Ama oynayan herkes çok iyi mücadele etti. 3 penaltı kazandık ve 3’ü de haklı penaltıydı. Ben hayatımda böyle bir maç oynamadım. Çok mutluyum. Bizim için en son umutlar ölür.

“MÜTHİŞ BİR ATMOSFER VARDI”

Taraftarımızın varlığı bizi çok etkiliyor. Maç öncesi sosyal medyadan da görüyoruz doluluk oranlarını. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Müthiş bir atmosfer vardı. Desteklerini hiç esirgemediler ve yanımızda oldular. Biz de onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Biz de duygusal anlar yaşadık, çok mutluyuz.

“FUTBOL HATALAR OYUNU”

Kendi kalesine attığı golü ve ardından yaşadıklarını anlatan Emir Ortakaya, “Futbol hatalar oyunu. Talihsiz bir pozisyondu. Kim ister kendi kalesine gol atmayı. Ama olan oldu. Sonrasında biz işimize baktık ve maçı çevirdik” dedi.