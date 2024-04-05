ERDEM MERTOĞLU YÖNETECEK

Mertoğlu’nun yardımcıları, Serdar Soydan ve Barış Çiçeksoyu oldu. 4. hakem ise Burak Olcar olacak. Mertoğlu bu sezon Kocaelispor’un 2 maçını yönetti. Mertoğlu, 1-0 kaybedilen Şanlıurfaspor ve 2-1 kazanılan Boluspor maçlarında düdük çaldı.