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750 TARAFTAR ÇORUM’DA OLACAK

Yeşil - Siyahlı temsilcimizin Çorum FK karşısındaki maçına, Kocaelisporlu 750 taraftar gidecek.

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750 TARAFTAR ÇORUM’DA OLACAK mask

Hiçbir zaman hiçbir yerde sevdasını yalnız bırakmayan taraftarlarımız, Çorum’da da takımlarını yalnız bırakmayacaklar.  Biletler satışa çıkar çıkmaz anında tükendi. 750 Yeşil - Siyahlı taraftar, Çorum FK maçında, stadyumda Kocaelispor’u destekleyecek ve en büyük itici güç olacak.
# Kocaelispor, büyük

05 Nis 2024 - 11:14 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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