750 TARAFTAR ÇORUM’DA OLACAK

Hiçbir zaman hiçbir yerde sevdasını yalnız bırakmayan taraftarlarımız, Çorum’da da takımlarını yalnız bırakmayacaklar. Biletler satışa çıkar çıkmaz anında tükendi. 750 Yeşil - Siyahlı taraftar, Çorum FK maçında, stadyumda Kocaelispor’u destekleyecek ve en büyük itici güç olacak.