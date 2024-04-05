Toplu ulaşım sıkıntısının takipçisi olacaklar

Alikahya Kavanium - hat 26 en büyük sorun şu anda adamlar sefere bile gelmiyor saatlerce otobüs bekliyoruz defalarca şikayet etmemize rağmen hiç bir çözüm yok artık şoförler o kadar lakayıt oldu ki istediğiniz kadar şikayet edin hiç bir çözüm yok diyorlar gerçtekden zor durumdayız