Kocaeli’de toplu ulaşım sıkıntısı vatandaşları rahatsız etmeye devam ediyor. Bu konudaki şikayetlerini İzmit Belediyesine bildiren vatandaşlar, sorunun çözümü konusunda yardım bekliyor. Söz konusu şikayetlere yanıt veren İzmit Belediyesi, “Ulaşım konularında sorumluluk Kocaeli Büyükşehir Belediyesine aittir. Otobüslerin yetersizliği ve çözülemeyen ulaşım sorunlarını sizler adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ileterek takipçisi olacağız. İletişim bilgilerinizi mesaj yoluyla paylaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
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Toplu ulaşım sıkıntısının takipçisi olacaklar
İzmit Belediyesi vatandaşların toplu ulaşım konusundaki taleplerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ileterek sürecin takipçisi olacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Emekli - BIR ULASIMI BILE 65 YAS USTUNE ZINDAN EDEN KBB BASKANI BU ISI YAPAMIYORSA ULASIMI ESKI SISTEM ILCE BELEDIYELERE BIRAKSIN.VATANDASIN CEBINDEN ALIP HAVUZ SISTEMI ADI ALTINDA HIZMET YAPMAYAN ESNAF ODASINA VERMESIN.BIR SIKINTIDA 153 E YAPILAN SIKAYETLER ORTBAS EDILIYOR BUYUK OLASILIKLA.
Alikahya Kavanium - hat 26 en büyük sorun şu anda adamlar sefere bile gelmiyor saatlerce otobüs bekliyoruz defalarca şikayet etmemize rağmen hiç bir çözüm yok artık şoförler o kadar lakayıt oldu ki istediğiniz kadar şikayet edin hiç bir çözüm yok diyorlar gerçtekden zor durumdayız
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.