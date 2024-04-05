- Yaşam

9 günlük bayram tatilinde kurulacak olan pazarlarda belli oldu

Ramazan Bayramı öncesinde Kartepe Belediyesi ilçe genelinde hazırlıklarına devam ederken, 9 günlük bayram tatilinde kurulacak olan pazarlarda belli oldu.

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9 günlük bayram tatilinde kurulacak olan pazarlarda belli oldu mask

Ramazan Bayramı öncesinde Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 9 günlük tatil sürecinde ilçe genelinde kurulacak olan pazarları belirledi. Buna göre;

-09 Nisan 2024 Salı Günü (Arife Günü)-

Sarımeşe, Suadiye, Ertuğrulgazi, Ataevler ve Eşme Mahallerinde kurulan pazarlar tezgâh açacaklar.

-13 Nisan 2024 Cumartesi Günü -

Köseköy Merkez Pazarı

-14 Nisan 2024 Pazar Günü -

Ulus Pazarı

Maşukiye Pazarı

Ataşehir Pazarı
# 2024, ilçe, Kartepe

05 Nis 2024 - 11:17 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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