9 günlük bayram tatilinde kurulacak olan pazarlarda belli oldu

Ramazan Bayramı öncesinde Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 9 günlük tatil sürecinde ilçe genelinde kurulacak olan pazarları belirledi. Buna göre;

-09 Nisan 2024 Salı Günü (Arife Günü)-

Sarımeşe, Suadiye, Ertuğrulgazi, Ataevler ve Eşme Mahallerinde kurulan pazarlar tezgâh açacaklar.

-13 Nisan 2024 Cumartesi Günü -

Köseköy Merkez Pazarı

-14 Nisan 2024 Pazar Günü -

Ulus Pazarı

Maşukiye Pazarı

Ataşehir Pazarı