9 günlük bayram tatilinde kurulacak olan pazarlarda belli oldu

Ramazan Bayramı öncesinde Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 9 günlük tatil sürecinde ilçe genelinde kurulacak olan pazarları belirledi. Buna göre;
-09 Nisan 2024 Salı Günü (Arife Günü)-
Sarımeşe, Suadiye, Ertuğrulgazi, Ataevler ve Eşme Mahallerinde kurulan pazarlar tezgâh açacaklar.
-13 Nisan 2024 Cumartesi Günü -
Köseköy Merkez Pazarı
-14 Nisan 2024 Pazar Günü -
Ulus Pazarı
Maşukiye Pazarı
Ataşehir Pazarı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.