Kahramanmaraş'ta deprem

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Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 10.46 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ortatepe mevkiindeki depremin 2.4 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.