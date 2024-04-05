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Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta deprem mask
Kahramanmaraş'ta deprem
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Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 10.46 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta deprem

Ortatepe mevkiindeki depremin 2.4 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
# medya

05 Nis 2024 - 11:26 - Asayiş

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