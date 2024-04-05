KARAMÜRSEL'DE İNTİHAR!

Kayacık Mahallesi Devlet Hastanesi üstü Kalıcı Konutlar P 9 blokta bu sabah 07.30 sıralarında intihar girişimi yaşandı. Bunalıma giren Fırat Yılmaz evde bulunan av tüfeği ile kafasına ateş etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz‘ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Karamürsel Savcılığı ile emniyet ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.