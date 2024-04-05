KARAMÜRSEL'DE İNTİHAR!

Kayacık Mahallesi Devlet Hastanesi üstü Kalıcı Konutlar P 9 blokta bu sabah 07.30 sıralarında intihar girişimi yaşandı. Bunalıma giren Fırat Yılmaz evde bulunan av tüfeği ile kafasına ateş etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz‘ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Karamürsel Savcılığı ile emniyet ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.