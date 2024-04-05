05 Nis 2024 - 11:35- Gündem G:

TESUD 40 YAŞINDA

Kısa adı TESUD olan Türkiye Emekli Subaylar Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Zeki Karakadı ve yönetimi, 40. kuruluş yıldönümü nedeniyle İzmit Kültür Tepesi’ndeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirdi.

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
TESUD 40 YAŞINDA mask

TESUD Kocaeli Şubesi Başkanı Zeki Karakadı, üyeler; E. Erhan Kahveci, Enver Tunçel, Bora Korateş, Ünal Arabacıbaşı, Hamza Baştürk, İbrahim Aslay, Şemsettin Akpınar, Erol Efir, Ahmet Alkan Öz, Ayhan Berat Güldüren, Namık Kemal Arıkan, Sinan Burgu ve Alp Tuna Aydın, Atatürk Anıtı’na çelenk sunup saygı duruşunda bulundular. Emekli subaylar adına bir açıklama yapan şube başkanı Zeki Karakadı, “TESUD 2847 sayılı yasa ile 5 Nisan 1984 tarihinde kurulmuş olup kamu yararına çalışan dernekler kapsamındadır. Derneğimizin amacı, üyelerimizin askerlik mesleğine ilişkin anılarını yaşatmak ve dayanışmalarını devam ettirmek, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaktır” dedi.

ÜYE OLMAYA DAVET EDİYORUZ”

Karakadı, “Tüzüğümüz doğrultusunda ülkenin ve ulusun bölünmez bütünlüğünü koruyucu yönde çalışmalar yapmak, vatan, ulus, bayrak sevgisini yüceltmek, çalışmalarını Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yürütmektir. Bu kapsamda üyelerin yasalardan doğan hak ve menfaatlerini gözetmek, zor durumda olanlara yardım eli uzatmaktır. Bu vesile ile kuruluşumuzun 40. yıldönümünü kutlar, tüm emekli silah arkadaşlarımızı TESUD çatısı altında toplanmaya ve İzmit Cumhuriyet Caddesi üzerindeki dernek merkezimize üye olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.
# cumhuriyet

05 Nis 2024 - 11:35 - Gündem

Mahreç  Büşra Bozbağ

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