Abdullah Aygün, bugün Mehmet Ali Paşa Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek.
- Asayiş
PAŞALI AGOP HAYATINI KAYBETTİ
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi sakinlerinden ‘Agop’ lakabıyla tanınan Abdullah Aygün yaşamını yitirdi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.