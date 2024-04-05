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PAŞALI AGOP HAYATINI KAYBETTİ

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi sakinlerinden ‘Agop’ lakabıyla tanınan Abdullah Aygün yaşamını yitirdi

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PAŞALI AGOP HAYATINI KAYBETTİ mask

Abdullah Aygün, bugün Mehmet Ali Paşa Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek.

05 Nis 2024 - 12:04 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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