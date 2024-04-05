Kocaeli'de alınan bayram tedbirleri açıklandı

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri amacıyla Valilik koordinasyonunda gerekli önlemlerin alındığı belirtildi. Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetime ağırlık vereceği, devriye hizmetlerini artıracağı, trafik kontrollerini mevcut genelgeler ve ilgide kayıtlı emirler doğrultusunda sürdürecekleri kaydedildi.

Açıklamada, trafik akışının düzenli sağlanması için gerekli tedbirlerin alındığı, bayram öncesi ve dönüş sırasında otoyollar, D-100 ve D-130 karayollarında ekip sayılarının artırılacağı ve riskli noktalarda ekip bulundurulacağı ifade edildi.

"Resmi ve sivil ekipler görevlendirilecektir"

Bayram öncesi ve sonrası oluşacak yoğunluğun dikkate alınarak, kaza riski yüksekliğinin tespit edildiği noktalarda trafik ekiplerinin görevlendirileceğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine istinaden, bayram süresince silah atılmasına müsaade edilmeyecek, kanun hükümlerine aykırı hareket edenler takip ve tespit edilerek adli, idari tahkikat yapılması sağlanacaktır. Bayram öncesi alışverişi yapanların hırsızlık, kapkaç, yankesicilik gibi yasadışı faaliyetlerle mağdur olmasını önlemek maksadıyla resmi ve sivil ekipler görevlendirilecektir. Belediye Başkanlıkları, iş yeri denetim faaliyetlerine ağırlık verecek, yangın, kanalizasyon ve su arızalarına karşı mevcut planlarını gözden geçirecek, nöbetçi ekipler takviye edilecek, muhtemel durumlara karşı hazırlıklı olacaklardır. Halkın istek ve şikayetlerini bildirecekleri telefon numaraları yazılı ve görsel medya aracılığı ile vatandaşlarımıza duyurulacaktır. Herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmaması için SEDAŞ tarafından gerekli tüm tedbirler alınarak, muhtemel arızalara anında müdahale edilebilmesi için bağlı birimlerindeki personel sayısının takviye edilmesi sağlanacaktır. Haberleşmenin sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için TELEKOM tarafından gerekli tüm tedbirler alınacaktır. İSU Genel Müdürlüğü içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin aksamaması ve muhtemel arızalara müdahale için yeterli sayıda ekip görevlendirecektir"

Otoyollar, D-100, D-130 ve Kandıra yolunda trafiğin aksamadan yürütülmesi için Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerekli önlemlerin alınacağını kaydedildiği açıklamada, yolların trafiğe açık tutulması için gerekli çalışmaların yapılacağı ve acil müdahale ekipleri oluşturulacağı dile getirildi.

Acil servis hizmetlerinin aksamaması için de gerekli tedbirlerin alındığının ifade edildiği açıklamada, "Hastane ve diğer sağlık birimlerinde hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi için personel planlaması yapılacaktır. 112 acil servislerine personel takviyesi yapılarak kesintisiz hizmet sağlanacaktır" denildi.

Son olarak açıklamada; lokanta, pastane, fırın gibi gıda maddeleri üreten işyerlerinin, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü ile belediye zabıta ekiplerince hijyen ve fahiş fiyat uygulaması yönünden etkin şekilde denetleneceği; vatandaşların alışverişlerini güven ve huzur ortamı içerisinde yapmalarını temin açısından güvenlik güçleri ve belediye zabıtaları denetimlerini sıklaştıracakları belirtildi.