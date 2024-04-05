Başkan Gökçe’den Kadir Gecesi mesajı

Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Gökçe mesajında şu ifadelere yer verdi; “Paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın simgesi olan Ramazan’ın son günlerini yaşarken bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İyiliğin, umudun, huzurun ve merhametin gecesi olan bu kutsal günde edilen duaların kabul olması dileklerimle başta kıymetli ilçe halkımız olmak üzere İslam aleminin ve tüm insanlığın Kadir Gecesi’ni en kalbi duygularımla kutluyorum.”