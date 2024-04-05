Başkan Gökçe’den Kadir Gecesi mesajı

Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Gökçe mesajında şu ifadelere yer verdi; “Paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın simgesi olan Ramazan’ın son günlerini yaşarken bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İyiliğin, umudun, huzurun ve merhametin gecesi olan bu kutsal günde edilen duaların kabul olması dileklerimle başta kıymetli ilçe halkımız olmak üzere İslam aleminin ve tüm insanlığın Kadir Gecesi’ni en kalbi duygularımla kutluyorum.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.