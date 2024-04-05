Zafer Partisi Gölcük İlçe Başkanlığı 5 Nisan Avukatlar Gününü Kutladı

31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde, ilk defa girdiği yerel seçimlerde Gölcük ilçesinde 5. parti olarak başarı gösteren Zafer Partisi Gölcük İlçe Başkanlığı olarak, başta Kocaeli İl başkanı Avukat Ender Oğuz daha sonra seçimde başkan adayı olan Avukat Abdullah Serdar Önür olmak üzere gerek aday olarak gerekse desteklerini veren diğer avukatlarımız ve görevleri başında onurla çalışan, kutsal savunma hakkını yerine getiren, demokrasi, insan hakları ve özgürlükler savunucusu tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar gününü kutluyoruz.