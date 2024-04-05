31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde, ilk defa girdiği yerel seçimlerde Gölcük ilçesinde 5. parti olarak başarı gösteren Zafer Partisi Gölcük İlçe Başkanlığı olarak, başta Kocaeli İl başkanı Avukat Ender Oğuz daha sonra seçimde başkan adayı olan Avukat Abdullah Serdar Önür olmak üzere gerek aday olarak gerekse desteklerini veren diğer avukatlarımız ve görevleri başında onurla çalışan, kutsal savunma hakkını yerine getiren, demokrasi, insan hakları ve özgürlükler savunucusu tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar gününü kutluyoruz.
05 Nis 2024 - 13:03- Siyaset Güncelleme:
Zafer Partisi Gölcük İlçe Başkanlığı 5 Nisan Avukatlar Gününü Kutladı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.