Büyükşehir’den bayram öncesi denetim

Kamu düzeni, vatandaşın huzuru ve güvenliği için 7 gün 24 saat mesai yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Zabıta ekipleri, Kocaeli’nin birçok ilçesindeki marketlerde bayram ikramı olarak satılan şeker ve çikolatalara yönelik denetimler gerçekleştirdi.
SON KULLANMA, FİYAT VE ETİKET
Denetimler kapsamında marketlerde satılan şeker ve çikolataların son kullanma tarihleri, fiyat etiket durumları ile reyon ve kasa fiyatlarının kıyaslanması gibi birçok denetim gerçekleştirildi. Bu denetimler kapsamında kusurlu ürün satan işyerleri ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde cezai işlem uygulanıyor. Büyükşehir ekipleri ilgili diğer kurumlar ile birlikte bayram öncesi denetimlerine devam ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.