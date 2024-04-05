05 Nis 2024 - 13:18- Siyaset G:

Fatih Erbakan ‘seçimlerden 1 hafta önce satıldı’ dedi! İsrail’le ilgili olay belgeyi paylaştı

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Türkiye Varlık Fonu’nun şirketlerinden ETİ Maden’in, seçimlerden bir hafta önce İsrail'e 21 ton borik asit formunda bor madeni ihracatı yaptığına dair bir belgeyi paylaştı.

Fatih Erbakan ‘seçimlerden 1 hafta önce satıldı’ dedi! İsrail’le ilgili olay belgeyi paylaştı mask
Fatih Erbakan ‘seçimlerden 1 hafta önce satıldı’ dedi! İsrail’le ilgili olay belgeyi paylaştı
Fatih Erbakan ‘seçimlerden 1 hafta önce satıldı’ dedi! İsrail’le ilgili olay belgeyi paylaştı
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İsrail'in 33 binden fazla Filistinliyi katletmesine rağmen Netanyahu yönetimi ile sürdürülen ticarete devlet kurumlarının da katıldığı iddia edildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Varlık Fonu şirketlerinden ETİ Maden’in, seçimlerden bir hafta önce İsrail'e 21 ton borik asit formunda bor madeni ihracatı yaptığına dair bir belgeyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Fatih Erbakan ‘seçimlerden 1 hafta önce satıldı’ dedi! İsrail’le ilgili olay belgeyi paylaştı

ETİ Maden'in İsrail'e düzenli olarak bor madeni göndermesine tepki gösteren Erbakan, "Bu büyük vebalden bir an önce kurtulun" çağrısı yaptı.

Eti Maden'in, İsrail'le seçimlerden bir hafta önce girdiği ticari faaliyete tepki gösteren Fatih Erbakan şu mesajı paylaştı:

Doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı’na bağlı olan Türkiye Varlık Fonu’nun şirketlerinden ETİ Maden’in, seçimlerden bir hafta önce İsrail'e 21 ton borik asit formunda bor madeni ihracatı yaptığına dair bir belge ortaya çıktı. Yeniden Refah Partisi olarak yetkililere bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; BU BÜYÜK VEBALDEN BİR AN ÖNCE KURTULUN!

Fatih Erbakan ‘seçimlerden 1 hafta önce satıldı’ dedi! İsrail’le ilgili olay belgeyi paylaştı

Kaynak: YENİÇAĞ

# medya, büyük, türkiye

05 Nis 2024 - 13:18 - Siyaset

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Yorumlar

(5)
05

Lazo - Kim ki siyonizme saydırırsa o siyonizmin en büyük destekçisidir.Araştırma ile sabittir.

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 05 Nisan 14:22
04

Lazo - Anlaşmanın İçeriği:

1- Türk Hava Kuvvetleri’nin F-4 ve F-5 savaş uçaklarının modernizasyonu. (900 Milyon $)

2- Türk Kara Kuvvetleri’nin M60A1 tanklarının 170 adedinin M-60T Sabra seviyesine yükseltilmesi. (687 Milyon $)

3- Popeye-I ve Popeye-II seyir füzelerin belli sayıda satışı ve devamının ortak üretimi. Uçlarında video kamerası bulunmaktadır. TV kamerasına sahip füzeler kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılabiliyor. Popeye-I füzeleri F-4E 2020 savaş uçaklarına entegre edildi.Necmettin ERBAKAN döneminde İsrail ile yapılan antlaşmalar.

Yanıtla . 2Beğen . 3Beğenme 05 Nisan 14:20
03

Lazo - 28 Ağustos 1996 yılında “Savunma Sanayii İş Birliği Anlaşması” kamuoyunun bazı kesimlerinde tepki ile karşılanmasına rağmen imzalanmıştır. Anlaşma ile beraber taraf ülkelerin savunma sanayilerinin ortak aksiyon alması, savunma sanayilerinde karşılıklı olarak teknoloji transferi, uzman eğitimi ve ortak silah üretimi gibi konularda iş birliği gerçekleştirmesi karara bağlanmıştır.

Anlaşmanın İçeriği:

1- Türk Hava Kuvvetleri’nin F-4 ve F-5 savaş uçaklarının modernizasyonu. (900 Milyon $)

2- Türk Kara Kuvvetleri’nin M60A1 tanklarının 170 adedinin M-60T Sabra seviyesine yükseltilmesi. (687 Milyon $)

3- Popeye-I ve Popeye-II seyir füzelerin belli sayıda satışı ve devamının ortak üretimi. Uçlarında video kamerası bulunmaktadır. TV kamerasına sahip füzeler kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılabiliyor. Popeye-I füzeleri F-4E 2020 savaş uçaklarına entegre edildi.

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 05 Nisan 14:18
02

Kurt - AKP İsrail dostudur. Asla ticareti kesemez. Çünkü, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Yahudi Cesaret Madalyası” alan tek Müslümandır.

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 05 Nisan 14:04
01

Eroldemirbek - sn. CHP milletvekilleri bakın siyaseti bilen fatih erbakan nasıl çalışıyor , uyumuyor boş boş dolaşmıyor her yerde kulağı gözü var bence , o çoktan gölge kabinesini kurmuş her olayı içerden istihbarat ile takip ediyordur . mesela siz hergün yüzlerce eti soda , kazan soda , ciner soda yazılı tankerler derince limanından yurt dışına ne taşıyorlar sizce ?

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 05 Nisan 13:58
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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