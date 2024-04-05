Çorumlu “Koyun”a dedi, sen eşeğe baba diyorsun Senin yaptığını Çorumlu yapmaz esprisi

Anadolu'da vakti zamanında halktan hayvan vergisi alınır. Küçük ve büyükbaş hayvanların sayısına göre alınan verginin bedeli değişir. Vergi memuru Çorum'da bir köye gider... Ev sahibi vergi memurunun geldiğini bilir. Memur içeri buyur edilir ve ne kadar hayvanı olduğu söylenir: 1 koyun… Memur ahıra bakar ve 1 koyun olduğunu görür.

Ücreti tahsil için tekrar içeri girildiğinde, çift yorganla kapatılmış bir şey dikkat çeker. Memur merak edip sorar. Ev sahibi babasının rahatsız olduğunu ve yattığını söyler. ‘Burada babam var’ der. Ancak yorganın altından garip sesler gelir. Memur şüphelenir ve bakar babası değil, bir başka koyun...

Aynı memur yine vergi tahsili için bu defa Kayseri'ye gider. Bir eve girer ve tespite başlar. Benzer manzarayla orada da karşılaşır. Ev sahibi babasının rahatsız olduğunu ve yattığını söyler. Memur yorganı kaldırır ve altında eşek olduğunu gördükten sonra; "Senin yaptığını Çorumlu yapmaz, o koyuna babam demişti; sen eşeğe babam diyorsun" der… Ve bu söz sonrasında ikili ilişkilerde yapılan yanlışı vurgulamak adına kullanılan anonim bir tepki haline dönüşür…

Çorumspor ile biz dostane bir maç oynayacağız. Sonuç ne olursa olsun bir takım ağır yara alacak. Beraberlik halinde ise iki takım da averajını koruyacak.

Ben de bu dostane ilişki öncesinde kimsenin pek bilmediği ama çok kez kullandığı delimin öyküsünü aktarmış olayım…