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Gurbetçi Taksici Almanya’da vefat etti

Almanya’da taksicilik yapan Gölcük’lü Servet Demir geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Gurbetçi Taksici Almanya’da vefat etti mask

Almanya Berlin’de taksicilik yapan Servet Demir evinde olduğu esnada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Demir kurtarılamadı. 4 çocuk babasının cenazesi Servet Demir’in Türki’ye getirilerek Gölcük’te ki ailesine teslim edildi. Demir’in cenazesi Düzağaç Caminde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.

05 Nis 2024 - 13:24 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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