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TEKNİK PLASTİK VE TEKİN UYGUR GELENEĞİ BOZMADI

İş insanı, spor-sever ve siyasetçi milletvekili aday adayı Tekin Uygur, personeline verdiği iftar yemeği geleneğini yine bozmadı.

Hakan Yağcıoğlu
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TEKNİK PLASTİK VE TEKİN UYGUR GELENEĞİ BOZMADI mask
TEKNİK PLASTİK VE TEKİN UYGUR GELENEĞİ BOZMADI
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Türkiye çapında önemli bir iş insanı olan CHP milletvekili aday adayı Uygur, Aspava’da personeli e ailelerini konuk etti. Uygur “Bu yıl da her sene yaptığımız gibi Teknik Plastik ailesi olarak , çalışanlarımız ve aileleri, dostlarımız ve sevdiklerimizle birlikte iftar yapmayı Allah bize nasip etti. Allah hepimize bol kazançlar nasip etsin... Sağlıkla, huzurla dostlarımızla, Teknik Plastik ailemiz ile her daim birlikte olmak dileklerimle...” dedi.

TEKNİK PLASTİK VE TEKİN UYGUR GELENEĞİ BOZMADI
# türkiye, chp, aday

05 Nis 2024 - 13:32 - Gündem

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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