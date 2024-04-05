TEKNİK PLASTİK VE TEKİN UYGUR GELENEĞİ BOZMADI

Türkiye çapında önemli bir iş insanı olan CHP milletvekili aday adayı Uygur, Aspava’da personeli e ailelerini konuk etti. Uygur “Bu yıl da her sene yaptığımız gibi Teknik Plastik ailesi olarak , çalışanlarımız ve aileleri, dostlarımız ve sevdiklerimizle birlikte iftar yapmayı Allah bize nasip etti. Allah hepimize bol kazançlar nasip etsin... Sağlıkla, huzurla dostlarımızla, Teknik Plastik ailemiz ile her daim birlikte olmak dileklerimle...” dedi.