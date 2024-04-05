Türkiye çapında önemli bir iş insanı olan CHP milletvekili aday adayı Uygur, Aspava’da personeli e ailelerini konuk etti. Uygur “Bu yıl da her sene yaptığımız gibi Teknik Plastik ailesi olarak , çalışanlarımız ve aileleri, dostlarımız ve sevdiklerimizle birlikte iftar yapmayı Allah bize nasip etti. Allah hepimize bol kazançlar nasip etsin... Sağlıkla, huzurla dostlarımızla, Teknik Plastik ailemiz ile her daim birlikte olmak dileklerimle...” dedi.
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TEKNİK PLASTİK VE TEKİN UYGUR GELENEĞİ BOZMADI
İş insanı, spor-sever ve siyasetçi milletvekili aday adayı Tekin Uygur, personeline verdiği iftar yemeği geleneğini yine bozmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.