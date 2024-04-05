05 Nis 2024 - 13:48- Gündem G:

Türkiye askeri antlaşmadan çekildi

Türkiye, "Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması"ndan çekildi.

Anadolu Ajansı
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Türkiye askeri antlaşmadan çekildi mask

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Türkiye, 19 Kasım 1990'da Fransa'nın başkenti Paris'te imzalanan ve 1 Temmuz 1992 tarihli 92/3250 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması"ndan çekildi.

Kararda, "Antlaşmanın, Türkiye Cumhuriyeti ile Antlaşmanın tarafı diğer devletler arasında 8 Nisan 2024 tarihinden itibaren uygulanmasının durdurulmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
# türkiye, 2024, karar

05 Nis 2024 - 13:48 - Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Lazo - Bence çok iyi olmuş.Avrupa'nın bekçisi bizmiyiz!!!!!

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 05 Nisan 14:10

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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