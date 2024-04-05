Başkan Hürriyet’ten Kadir Gecesi Mesajı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Kadir gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kadir gecesinde birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Hürriyet mesajında, “Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan`ın son günlerin idrak ediyoruz. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne ulaşmanın heyecanını ve sevincini yaşamanın huzuru yaşıyoruz.
“ADALET VE HUZUR GETİRSİN”
Ramazanla birlikte zenginleşen ve Kadir Gecesi`nde doruğa çıkan manevi güzelliklerimizin, sevgi, merhamet ve yardımlaşma duygularıyla toplumsal huzur içinde artarak devam etmesini temenni ediyorum. Manevi duyguların üst seviyelere yükseldiği, duaların ve tövbelerin kabul olduğu bu kutsal geceyi bir fırsat olarak görelim. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam âleminin ve vatandaşlarımızın Kadir Gecesi’ni kutluyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa, ülkemize, kentimize barış, sağlık, kardeşlik, adalet ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.