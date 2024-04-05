Penaltılara fısıldayan adam Candeias: “Kariyerimde hiç böyle bir maç olmamıştı”

“ASLA PES ETMEDİK”

Portekizli Daniel Candeias açıklamalarında şunları dile getirdi: “2 aylık süreç bizim içi kötü geçmişti. Biz asla pes etmedik. Kaliteli bir grup olduğumuzu gösterdik. Maçı kazanmak istiyorduk ve bizden daha fazla kimse bu maçı kazanmak isteyemezdi. Mücadelemizi ettik, kazandık. Şimdi önümüzde 6 final maçımız kaldı. Bugünkü (çarşamba) gibi birlik olup bu finaller kazanacağız.

“ÖZGÜVENLİ BİRİSİYİM”

Penaltılarıma güveniyorum. Çünkü çok sıkı çalışıyorum. Bunun antrenmanlarını yapıyorum. Tabii ki aynı maçta 3 tane penaltıyı gole çevirmek kolay değildi. Özgüvenli birisiyim. Kendime inanıyorum. Takım arkadaşlarım da bana bir özgüven veriyor. Onlar da bana inanıyor. Son 2 aydır herkes bizim hakkımızda kötü şeyler konuşulmaya başlamıştı. Ama şunu söylemek istiyorum: Bizlere inansınlar, taraftarlarımız bizlere inansın. Çünkü takım elinden gelen her şeyi yapıyor. Süper Lig’e çıkmak için asla pes etmeyeceğiz.

“ASLA PES ETMİYORUZ”

Kariyerimde hiç böyle bir maç olmamıştı. 2-0 geriye düştükten sonra maçta 3 penaltı olup 3’ünü de kullandığım bir maç olmamıştı. Takım bana güveniyor. Ben takım arkadaşlarıma güveniyorum. Her hafta bunun için çalışıyoruz. İyi veya kötü zamanlarımız oluyor ama biz asla pes etmiyoruz. 2 aydır hakkımızda kötü konuşuldu ama biz çalışmaya devam ettik. Çalışmalarımızın meyvesini de bugün aldık.