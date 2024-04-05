İzmit'te 3 Milyon TL'lik daire mahkemeden satılık

T.C.KOCAELİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/6 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Karabaş Mah, 5133 Ada, 19 Parsel, Kat 3, Bağ. böl No:14 taşınmaz 115 m2 2+1 Daire vasfında

İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında bitişikNizam 4kat yapılaşma koşullu Ticaret alanında kalmaktadır

Kıymeti : 3.000.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 14:37

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 14:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 14:37

Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 14:37

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Karabaş Mah, 5133 Ada, 19 Parsel, Kat 3, Bağ. böl No:11 taşınmaz 115 m2 2+1 Daire vasfında

İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında bitişikNizam 4kat yapılaşma koşullu Ticaret alanında kalmaktadır

Kıymeti : 3.000.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 14:48

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 14:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 14:48

Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 14:48

02/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.