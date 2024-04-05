05 Nis 2024 - 14:05- Gündem G:

İzmit'te 3 Milyon TL'lik daire mahkemeden satılık

Kocaeli İzmit'te 2+1 115 m² daire mahkemeden satılıktır

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İzmit'te 3 Milyon TL'lik daire mahkemeden satılık mask

T.C.KOCAELİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/6 SATIŞ
 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Karabaş Mah, 5133 Ada, 19 Parsel, Kat 3, Bağ. böl No:14 taşınmaz 115 m2 2+1 Daire vasfında
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında bitişikNizam 4kat yapılaşma koşullu Ticaret alanında kalmaktadır
Kıymeti : 3.000.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı
Artırma Bilgileri
1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 14:37
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 14:37
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 14:37
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 14:37

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Karabaş Mah, 5133 Ada, 19 Parsel, Kat 3, Bağ. böl No:11 taşınmaz 115 m2 2+1 Daire vasfında
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında bitişikNizam 4kat yapılaşma koşullu Ticaret alanında kalmaktadır
Kıymeti : 3.000.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 14:48
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 14:48
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 14:48
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 14:48

02/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

05 Nis 2024 - 14:05 - Gündem

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