31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yeniden başkan seçildi. İkinci dönemine adım atan Başkan Sezer, AKP İlçe Başkanı Kemal Yavuz, MHP Gölcük İlçe Başkanı Derya Çavdar ve ailesi ile birlikte düzenlenen tören ile mazbatasını aldı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Sezer "31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında mazbatalarımızı; İlçe Başkanımız Sayın Kemal Yavuz, MHP İlçe Başkanımız Sayın Derya Çavdar ve Meclis Üyelerimizle birlikte aldık. Yeni dönemin Gölcük'ümüze hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.
- Siyaset
Ali Yıldırım Sezer mazbatasını aldı
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden Gölcük Belediye Başkanı seçilen Ali Yıldırım Sezer, mazbatasını aldı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.