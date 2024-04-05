Eski usta satranççılarımızdan Mustafa Çelikkol'un da doğum günü kutlanan iftar yemeğinde, yeni ustalar da bir araya geldi. İftar sonrası birkaç satranç maçı da yapan ekip, güzel bir görsel şölen yaşattı.
- Spor
Usta satranççılar iftar yemeğinde buluştu
Eski Türkiye Satranç Federasyonu Teknik Kurul başkanı ve şu an Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim üyesi olan yazarımız Aykut İlker Mete’nin eşliğinde Maide Restaurant’ta iftar yemeği verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.