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Usta satranççılar iftar yemeğinde buluştu

Eski Türkiye Satranç Federasyonu Teknik Kurul başkanı ve şu an Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim üyesi olan yazarımız Aykut İlker Mete’nin eşliğinde Maide Restaurant’ta iftar yemeği verildi.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Usta satranççılar iftar yemeğinde buluştu mask

Eski usta satranççılarımızdan Mustafa Çelikkol'un da doğum günü kutlanan iftar yemeğinde, yeni ustalar da bir araya geldi. İftar sonrası birkaç satranç maçı da yapan ekip, güzel bir görsel şölen yaşattı.
# yeni

05 Nis 2024 - 14:19 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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