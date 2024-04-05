Derince’de 30 yıl sonra seçilen ilk CHP’li Belediye Başkanı olan Sertif Gökçe dün mazbatasını aldıktan sonra resmen göreve başladı. Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe’nin ilk icraatı ise AKP'li Zeki Aygün döneminde belediye başkan yardımcılığı yapan 4 ismin yetkilini ellerinden almak oldu. Derince Belediyesi’nde başkan yardımcısı olarak görev yapan Kemal Bayraklar, Züheyla Uslu, Abbas Bayrak ve Ayşe Mamat’ın yetkileri ellerinden alındı. Bu isimlerin yerin Sertif Gökçe’nin kimleri görevlendireceği ise merak ediliyor.
- Siyaset
Sertif Gökçe mazbatasını aldıktan sonra ilk hamlesini yaptı
Derince Belediye Başkanı seçilen Sertif Gökçe mazbatasını aldıktan sonra ilk hamlesini yaptı. Eski Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün 4 yardımcısının yetkileri ellerinden alındı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.