Sertif Gökçe mazbatasını aldıktan sonra ilk hamlesini yaptı

Derince’de 30 yıl sonra seçilen ilk CHP’li Belediye Başkanı olan Sertif Gökçe dün mazbatasını aldıktan sonra resmen göreve başladı. Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe’nin ilk icraatı ise AKP'li Zeki Aygün döneminde belediye başkan yardımcılığı yapan 4 ismin yetkilini ellerinden almak oldu. Derince Belediyesi’nde başkan yardımcısı olarak görev yapan Kemal Bayraklar, Züheyla Uslu, Abbas Bayrak ve Ayşe Mamat’ın yetkileri ellerinden alındı. Bu isimlerin yerin Sertif Gökçe’nin kimleri görevlendireceği ise merak ediliyor.