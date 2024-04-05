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Sertif Gökçe mazbatasını aldıktan sonra ilk hamlesini yaptı

Derince Belediye Başkanı seçilen Sertif Gökçe mazbatasını aldıktan sonra ilk hamlesini yaptı. Eski Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün 4 yardımcısının yetkileri ellerinden alındı.

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Sertif Gökçe mazbatasını aldıktan sonra ilk hamlesini yaptı mask

Derince’de 30 yıl sonra seçilen ilk  CHP’li Belediye Başkanı olan  Sertif Gökçe dün mazbatasını aldıktan sonra resmen göreve başladı. Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe’nin ilk icraatı ise AKP'li Zeki Aygün döneminde belediye başkan yardımcılığı yapan 4 ismin yetkilini ellerinden almak  oldu. Derince Belediyesi’nde başkan yardımcısı olarak görev yapan Kemal Bayraklar, Züheyla Uslu, Abbas Bayrak ve Ayşe Mamat’ın yetkileri ellerinden alındı. Bu isimlerin yerin Sertif Gökçe’nin kimleri görevlendireceği ise merak ediliyor. 
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05 Nis 2024 - 14:41 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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