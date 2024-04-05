- Siyaset

Ahmet Çalık resmen başkan!

Karamürsel Belediye Başkanlığını kazanan Ahmet Çalık, mazbatasını alarak resmen göreve başladı. Çalık 47 yıl sonra Karamürsel’i kazanan CHP'li olarak Karamürsel tarihine geçti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Ahmet Çalık resmen başkan! mask
Ahmet Çalık resmen başkan!
Ahmet Çalık resmen başkan!
+6
Haber albümü için resme tıklayın

31 Mart yerel seçimlerinde Karamürsel Belediye Başkanlığını kazanan Ahmet Çalık, bugün ilçe seçim kuruluna giderek mazbatasını aldı. CHP’nin adayı Ahmet Çalık ile AKP’nin adayı Mesut Çetinkaya yarıştığı seçimlerde Çalık yüzde 46.84, oy oranı ile rakibi Mesut Çetinkaya'yı geride bırakmıştı.  Çalık'ın seçimi kazanması ile birlikte CHP 47 yıl sonra Karamürsel’de belediye başkanlığı seçimlerini kazanmış oldu.

Ahmet Çalık resmen başkan!
Ahmet Çalık resmen başkan!
Ahmet Çalık resmen başkan!
Ahmet Çalık resmen başkan!
Ahmet Çalık resmen başkan!
Ahmet Çalık resmen başkan!
Ahmet Çalık resmen başkan!
# Karamürsel Belediye Başkanlığı, Ahmet Çalık, oldu, chp, AKP, ilçe, seçim

05 Nis 2024 - 15:28 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.632.969 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL