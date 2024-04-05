Ahmet Çalık resmen başkan!

31 Mart yerel seçimlerinde Karamürsel Belediye Başkanlığını kazanan Ahmet Çalık, bugün ilçe seçim kuruluna giderek mazbatasını aldı. CHP’nin adayı Ahmet Çalık ile AKP’nin adayı Mesut Çetinkaya yarıştığı seçimlerde Çalık yüzde 46.84, oy oranı ile rakibi Mesut Çetinkaya'yı geride bırakmıştı. Çalık'ın seçimi kazanması ile birlikte CHP 47 yıl sonra Karamürsel’de belediye başkanlığı seçimlerini kazanmış oldu.