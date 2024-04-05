31 Mart yerel seçimlerinde Karamürsel Belediye Başkanlığını kazanan Ahmet Çalık, bugün ilçe seçim kuruluna giderek mazbatasını aldı. CHP’nin adayı Ahmet Çalık ile AKP’nin adayı Mesut Çetinkaya yarıştığı seçimlerde Çalık yüzde 46.84, oy oranı ile rakibi Mesut Çetinkaya'yı geride bırakmıştı. Çalık'ın seçimi kazanması ile birlikte CHP 47 yıl sonra Karamürsel’de belediye başkanlığı seçimlerini kazanmış oldu.
- Siyaset
Ahmet Çalık resmen başkan!
Karamürsel Belediye Başkanlığını kazanan Ahmet Çalık, mazbatasını alarak resmen göreve başladı. Çalık 47 yıl sonra Karamürsel’i kazanan CHP'li olarak Karamürsel tarihine geçti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.