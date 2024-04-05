Karamürsel'de devir teslim tamam: “Adam bizi yendi”

31 Mart yerel seçimlerinde Karamürsel Belediye Başkanlığını kazanan Ahmet Çalık, bugün ilçe seçim kuruluna giderek mazbatasını aldı. CHP’nin adayı Ahmet Çalık ile AKP’nin adayı Mesut Çetinkaya yarıştığı seçimlerde Çalık yüzde 46.84, oy oranı ile rakibi Mesut Çetinkaya'yı geride bırakmıştı. Çalık'ın seçimi kazanması ile birlikte CHP 47 yıl sonra Karamürsel’de belediye başkanlığı seçimlerini kazanmış oldu. Karamürsel Kültür Merkezi'nde bulunan ilçe seçim kuruluna giden Ahmet Çalık, mazbatasını asarak resmen Belediye başkanı oldu.

GÖREVE BAŞLADI

İlçe Seçim Kurulu Müdürü Abdurrahman Sözgün'den mazbatasını aldıktan sonra Kara Mürsel Alp'in anıt mezarına geçen Çalık, burada dua ettikten sonra Belediye binasına geçti. Görevi devreden Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'dan başkanlık görevini devralan Ahmet Çalık göreve başladı.

“ADAM BİZİ YENDİ”

Görevini devretmeden önce kısa bir konuşma yapan İsmail Yıldırım, “Görevi teslim etmek üzere sizlerin huzurunuzdayım. Öncelikle şahsım adına, Karamürsel halkı adına kendisine bu görevde başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Biliyor ve inanıyorum ki önümüzdeki süreçte tarım süreci için hayırlı işlere vesile olmaya gayret edecek Belediye başkanının ne kadar zor olduğunu bize sorun. Hani bir söz vardır ya ya, bana merdivenden düşeni getirin diye. Biz o merdivenden dört defa düştük. Bu dönem kendisiyle bir yarış içinde olmadım. Ama kendisini karşısında durduğumu herkes biliyor. Ama adam bizi yendi. Önemli olan demokrasinin güzelliği. Karamürsel'de bugüne kadar oluşturduğumuz atmosferde çok seviyeli, naif, saygılı bir seçim geçirdik. Bu sadece Karamürsel özelinde değil aslında bütün Türkiye'ye örnek olacak bir seçimdir. Ben bu seçim yarışında Ahmet Başkan'a, onun karşısında rakip olan bütün arkadaşlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz huzurun başkenti olan Karamürsel’i Ahmet Başkan'a teslim ediyoruz. İnaıyorum ki o da aynı şekilde devam edecektir. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Sayın başkanı şöyle size ifade etmek istiyorum. Bizler bundan sonra muhalefet görevindeyiz. Ama Ahmet Başkan'ın ihtiyacı olduğu zaman her alanda kendisini iyi işlerde, hayır işlerinde yanında olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz” şeklinde konuştu.

“HEP BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”

Daha sonra söz alan Ahmet Çalık ise, “İsmail Başkan elinden geldiği kadar hizmet etti. Bu bölgenin incisi felç haline geldi. Belediye başkanlığı gerçekten zor durumda. Kendisine de belediye meclis üyesi olarak görev almıştık. Beraber mecliste de çalışmıştık. Biz de bundan sonraki süreçte inşallah elimizden geldiği kadar ilçemize en güzel katkıları, en iyi katkıları vererek ilçemizi bölgesinde daha tanınan bilinen, sevilen, bir yer haline getirmeye çalışacağız. Karamürsel lokasyon olarak bu bölgenin en güzel lokasyonlarından birine sahip. Çok değerli bir coğrafyada ve gerçekten de çok güzel bir mozaik var. Herkesi kucaklayarak, herkesi severek, Birlik beraberlik içinde. Ülkemizde hep birlikte yöneteceğiz. Evet bu yetki bana verildi. Belediye başkanı olarak verildi ama biz ilçemizi hep birlikte yöneteceğiz. Ben başkanıma bugüne kadar verdiği emekler için, gösterdiği çaba için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında da ailesiyle beraber mutlu, mesut bir şekilde yaşamını devam ettirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Devir teslimin ardından vatandaşa seslenen Çalık, "Gerçekten uzun ve yorucu bir seçim maratonunda çıktık. Bizim belediyecilik anlayışımızın odağında insan vardır. Bizim demokrasi anlayışımızda herkes düşüncesini özgürce ifade edebilir. Şuandan itibaren Karamürsel’in Belediye Başkanıyım. Yetkiyi sizler bana verdiniz. Ama beni yalnız bırakmayacaksınız BU bölgeyi parlayan yıldız haline getireceğiz. Bu seçimin resmi olarak bir kazananı var. Bu seçimin kazananı Karamürsel. Tüm Karamürsel halkını aile bireyimiz olarak göreceğiz. Kimseyi siyasi partisinden dolayı ötekileştirmeyeceğiz .Herkesi kardeşimiz olarak göreceğiz. Seçimi kazanmak bu işin birinci etabıydı. Şimdi daha zor olanı var. Hizmet etmek için geliyoruz. Hizmet edeceğiz ve başaracağız. Size seçim boyunca bir söz vermiştim. Size söz veriyorum Karamürsel’in en çalışkan ve en başarılı belediye başkanı olacağım."dedi