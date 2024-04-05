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BAŞKAN BÜYÜKAKIN MAZBATASINI ALDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı.

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BAŞKAN BÜYÜKAKIN MAZBATASINI ALDI mask

Yerel seçimler sonrası ikinci dönemde de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın Bahçecik Kültür Merkezi’nde bulunan İl  Seçim Kurulu’nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Mazbata törenine  AKP Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Cemil Yaman, AKP MKYK üyesi İlyas Şeker, AKP MKYK Yedek Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, AKP İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, AKP İl eski Başkanı Mehmet Ellibeş,  Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Sedat Köse ile yerel seçimlerde AKP'den aday olan isimler katıldı.
# AKP, türkiye, seçim, Mazbata, Tahir Büyükakın, aday

05 Nis 2024 - 15:54 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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