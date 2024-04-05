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Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dini bayramlarda Asri Mezarlık, Bağçeşme Mezarlığı ve Kent Mezarlığı'nda bulunan kabristanlara ücretsiz ulaşım hizmeti vermeye devam ediyor. Bu kapsamda mezarlık ziyareti için vatandaşlara, arife ve bayramın ilk iki günü ücretsiz servis hizmeti verilecek.

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Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım mask

SAAT BAŞI ARAÇ

Mezarlık ziyaretine gidecek vatandaşların ulaşımları için arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü de mezarlıklara ücretsiz servis sağlanıyor. Mezarlıklara Batı Terminali'nden sabah saat 09.00'dan itibaren saat 16.00'a kadar her saat başı ücretsiz servis kaldırılacak.

SERVİS GÜZERGAHLARI

Batı Terminali'nden kalkacak olan servisler:

Bağçeşme Mezarlığı'na gidecek olan vatandaşlar için;

Batı Terminali - Tren Garı - Kuzey Yanyol - Leyla Atakan Cd. - Çocuk Parkı (İzmit Lisesi Önü) Yeni Turan Bağçeşme güzergahını izleyecek.

Asri ve Kent Mezarlığı'na gidecek olan vatandaşlar için;

Batı Terminali - Tren Gari - Kuzey Yanyol - Leyla Atakan Cd. -Santral - M. Ali Paşa Üçyol - Eski İstanbul Yolu İzmit Kent - Baki Komşuoğlu Blv.- Kurtuluş Bulvarı Kent Mezarlığı güzergahı kullanılacak.
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05 Nis 2024 - 16:12 - Gündem

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