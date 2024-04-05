Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım

SAAT BAŞI ARAÇ
Mezarlık ziyaretine gidecek vatandaşların ulaşımları için arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü de mezarlıklara ücretsiz servis sağlanıyor. Mezarlıklara Batı Terminali'nden sabah saat 09.00'dan itibaren saat 16.00'a kadar her saat başı ücretsiz servis kaldırılacak.
SERVİS GÜZERGAHLARI
Batı Terminali'nden kalkacak olan servisler:
Bağçeşme Mezarlığı'na gidecek olan vatandaşlar için;
Batı Terminali - Tren Garı - Kuzey Yanyol - Leyla Atakan Cd. - Çocuk Parkı (İzmit Lisesi Önü) Yeni Turan Bağçeşme güzergahını izleyecek.
Asri ve Kent Mezarlığı'na gidecek olan vatandaşlar için;
Batı Terminali - Tren Gari - Kuzey Yanyol - Leyla Atakan Cd. -Santral - M. Ali Paşa Üçyol - Eski İstanbul Yolu İzmit Kent - Baki Komşuoğlu Blv.- Kurtuluş Bulvarı Kent Mezarlığı güzergahı kullanılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.