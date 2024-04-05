FIRAT GÜL, DERİNCE MAÇI ÖNCESİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren ve lider Amedspor’un 1 puan gerisinde yer alan GMG Kastamonuspor, ligde kalma mücadelesi veren ve son çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Belediye Derincespor maçının hazırlıklarını tamamladı. Ligde 32 puanla 15. sırada bulunan Belediye Derincespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kastamonuspor, hazırlıklarını tamamlayarak Kocaeli’ne hareket etti. Kastamonuspor, 7 Nisan Pazar günü saat 15.00’te Derince Belediye Stadında Belediye Derincespor ile karşılaşacak. İsmail Dikmenli Tesislerinde karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan GMG Kastamonuspor, zirve takibini sürdürmek için Belediye Derincespor mücadelesinden de mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Çıktığı son 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan GMG Kastamonuspor’un başarılı Teknik Direktörü Fırat Gül, açıklamalarda bulundu.

“Bizim asıl bayramımız sezon sonunda olacak”

Uşakspor’un kağıt üzerinde bakıldığında küme düşmüş bir takım olmasına rağmen ligde süre bulan genç oyunculardan oluştuğunu söyleyen Gül, “Maç öncesinde bize karşı çok mücadele edeceklerini biliyorduk. Maçın kolay olmayacağının farkındaydık. Hiçbir maç oynamadan kazanılmıyor. Zor bir maç olacağının farkındaydık. Şu anlamda zor olacaktı, dirençli bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Küme düşmüş bir takım ama kariyer sahibi olmak isteyen çok genç oyuncular bulunuyor. Bunlarda sonuna kadar mücadele ettiler. Uşakspor’u da ayrıca verdikleri mücadeleden ötürü tebrik ediyorum. Ama bizim yürüdüğümüz yolda ihtiyacımız olan tek şey üç puandı. İlk yarı aslında golü erken bulduk ama arkasından talihsiz bir penaltı oldu. Sonra skor dengelendi. Bizler, aynı şekilde maça nasıl başladıysak oynamaya devam ettik ve ilk yarıda ikinci golü atarak öne geçtik. Arkasından da ikinci yarı biraz daha soğuk kanlı bir oyun ile doğru organizasyonlarla farkı açtık. Bizim için Uşak maçı artık bitti, şimdi de Derincespor maçına hazırlanıyoruz. Derincespor maçı bizin için çok önemli. Derincespor da küme düşme hattına yakın bir takım. Onlarında kendilerine göre hesapları bulunuyor. Bizimde şampiyonluk iddiamız var. İnşallah gülen taraf biz oluruz” dedi.

Ramazan Bayramında izinli olmayacaklarını söyleyen Gül, “Bizler, Bayramda rutin bir şekilde antrenmanlarımızı sürdüreceğiz. Pazar günü maçı oynadıktan sonra Kastamonu’ya döndüğümüz Pazartesi günü itibariyle ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Bayramda da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim bayramımız inşallah sezonun sonunda olacak” diye konuştu.