FATMA KAPLAN HÜRRİYET’TEN ESNAFA BAYRAM JESTİ

İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk:

"Halkın ve vatandaşın yürüme alanını işgal etmeyecek şekilde olacak bu etkinlik esnafı çok fazla rahatlatacak. Ekonomik sıkıntıların çok fazla olduğu bu dönemde hem esnafın elinde fazla kalın malı satma şansı da daha fazla olacaktır. Her dönem esnafın yanında olan ve olmaya devam eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ederiz.."