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Vergi Denetmeni Mehmet Şükrü Erdem vefat etti

İzmit Fevzi Çakmak Mahallesi Karanfil Sokakta ikamet eden Kocaeli Defterdarlığı’ndan emekli vergi denetmeni Mehmet Şükrü Erdem (76) yaşlılığa bağlı nedenlerden vefat etti.

Cihat Polat
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Vergi Denetmeni Mehmet Şükrü Erdem vefat etti mask

2 çocuk babası Mehmet Şükrü Erdem’in cenazesi Yuvam Akarca Tepebaşı Caminde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

05 Nis 2024 - 16:35 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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