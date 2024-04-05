2 çocuk babası Mehmet Şükrü Erdem’in cenazesi Yuvam Akarca Tepebaşı Caminde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
- Asayiş
Vergi Denetmeni Mehmet Şükrü Erdem vefat etti
İzmit Fevzi Çakmak Mahallesi Karanfil Sokakta ikamet eden Kocaeli Defterdarlığı’ndan emekli vergi denetmeni Mehmet Şükrü Erdem (76) yaşlılığa bağlı nedenlerden vefat etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.