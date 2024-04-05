ÇİNKO EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

Çinkonun önemi özellikle pandemi sırasında vurgulandı. Çinkonun virüsün çoğalmasını sağlayan enzimleri baskıladığı gösterildi. Bu konuda @drbaybarsturel hocamızın yazdığı yazıyı okuyabilirsiniz #syçinko etiketi ile arayarak yazıya ulaşabilirsiniz. Bir başka kaynakta ise (1) çinkonun bağışıklık sistemini nasıl aktive ettiği açıklanıyor.

Çinko eksikliğinin belirtileri:

▪️Tırnaklarda beyaz lekeler

▪️Sisli beyin

▪️ Çok sık soğuk algınlığına yakalanma

▪️ Sinirsel fonksiyonlarda zayıflık

▪️ İshal

▪️ Gıda alerjileri

▪️ Saç dökülmesi

▪️ Geçirgen bağırsak

▪️ Akne ve cilt döküntüleri

Bu eksiklikler varsa çinko ölçümü yaptırarak eksiklik olup olmadığını görmekte yarar var çünkü bu belirtiler başka nedenlerle de ortaya çıkabilir.

Çinko doğal beslenen koyun/dana eti, tavuk ve kabuklu deniz ürünleri gibi hayvansal gıdalarda bulunuyor. Bitkisel kaynaklara bakılırsa kabak çekirdeği başta geliyor. Ayrıca nohut, mantar, ıspanak, kaju ve kakaoda da var.

Çinko düzeyimizi düzenli olarak ölçtürüyor ve SY doktorlarının önerileri doğrultusunda plazmada 100-150 ug/dL aralığında tutmaya çalışıyoruz. Daha önce hücre içi ölçtürüyorduk ancak doktorlar klinik tecrübelerine dayanarak hücre içi ölçülmesine gerek olmadığına karar verdiler. O nedenle artık plazma düzeyine bakılıyor.

Biz yeterince hayvansal gıda yemediğimizden istediğimiz aralıkta tutabilmek için takviye kullanıyoruz. Çinko vücuttan bakırı eksilttiğinden kullandığımız takviye 15 mg çinko pikolinat + 1,5 mg bakır içeriyor.

Sağlıklı Yaşıyoruz®

Kaynaklar:

(1) https://easyhealthoptions.com/how-a-zinc-burst-activates-the-immune-system/

(2) https://www.emaxhealth.com/13955/how-zinc-may-lower-your-risk-alzheimer-s-disease-plus-tasty-zinc-snack