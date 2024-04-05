05 Nis 2024 - 17:15- Siyaset G:

CHP’li Balıkçı’yı manavlar yıktı!

Tartışmaların ve itirazların devam ettiği Körfez ilçesindeki seçimlerle ilgili mahallelerden gelen sonuçlar CHP’nin adayı Tayfun Balıkçı’nın güvendiği dağlara kar yağdığını gösterdi. Balıkçı’nın hemşehrileri olan manavların çoğunlukta olduğu köyler ve Yeniyalı’da AKP’li Söğüt’ten fark yedi

Mehmet ÖZMEN
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CHP’li Balıkçı’yı manavlar yıktı! mask
CHP’li Balıkçı’yı manavlar yıktı!
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31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimleri Kocaeli’de bir bölge hariç tamamlandı. Açıklanan sandık sonuçlarına göre AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın adayı olan Şener Söğüt, aldığı 34 bin 209 oy ve yüzde 36.49’luk oran ile seçimi kazanan isim oldu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin ( CHP) ilçedeki başkan adayı Tayfun Balıkçı ise 32 bin 814 oy ve yüzde 35’lik oran ile seçimi ikinci sırada tamamladı. Aradaki farkın sadece bin 395 olması ise CHP’li yöneticileri itirazlara sevk etti.

CHP, YSK’YA GİDECEK

CHP’li yöneticilerin ilk itirazda bulundukları Körfez İlçe Seçim Kurulu ana muhalefet partisinin gerekçelerini yeteriz buldu ve ret kararı verdi. Daha sonra parti yöneticilerin gittiği merci olan İl Seçim Kurulu da aynı ilçenin kararını tekrarladı. Ancak CHP’li yöneticilerin itirazlarını bu kez Yüksek Seçim Kurulu’na taşımaları bekleniyor. Bu arada mahallelerden alınan seçim sonuçları ise CHP’li Tayfun Balıkçı’nın neden kaybettiğini gözler önüne serdi.

BALIKÇI NEDEN KAYBETTİ?

Bir manav olarak ilçedeki manavlardan büyük destek göreceği yönünde propaganda yapan CHP’li Tayfun Balıkçı, bu cepheden istediği sonucu alamadı. Bazı derneklerin açık desteğine rağmen manavların en büyük desteği AKP’nin adayı Şener Söğüt’e vermesi dikkat çekti. Körfez’e bağlı köylerde AKP yaklaşık olarak yüzde 53 oranında oy alırken, CHP’ye ise yüzde 28 seviyesinde oy çıktı.

CHP’YE YENİYALI’DA ŞOK!

Ayrıca manavların en yoğun şekilde yaşadığı bölge olan Yeniyalı Mahallesi’nde ise AKP, CHP’ye 10 puanlık bir fark attı. AKP’nin 2 bin 800 oy ve yüzde 41.7’lik orana ulaştığı ve CHP’lilerin en güvendiği bölge olan Yeniyalı’da Tayfun Balıkçı’ya çıkan oy sayısı ise 2 bin 105 olarak açıkladı. Oy oranı ise yüzde 31.35 olarak gerçekleşti.

AKP NERELERDE ÖNDE?

CHP’nin Yeniyalı Mahallesi, köy bölgeleri ve manav seçmenden beklediğini bulamamasına rağmen bazı bölgelerde yüzde 50’nin üzerinde oy oranına ulaşması ise sonuçlara etki etmedi. Ayrıca AKP’nin geçtiğimiz seçimlerde çok iyi neticeler aldığı mahallelerde yaşadığı düşüş ise dikkat çekti. AKP bölgede köyler ve Yeniyalı’nın yanı sıra Barbaros, Kışladüzü, Fatih, Esentepe, Güney, Hacı Osman, Kuzey, Çamlıtepe ve 17 Ağustos mahallelerinde ilk sırayı aldı.

BÜYÜK MAHALLELERDE BÜYÜK DÜŞÜŞ VAR

Fakat Körfez ilçeye bağlı birçok mahallede AKP’nin yaşadığı oy düşüşü dikkat çekti. İlçenin en büyük yerleşim yeri olarak bilinen Mimar Sinan Mahallesi ile Hereke bölgesinde CHP’nin büyük bir farkla üstünlüğü bulunuyor. Atalar ve Yavuz Sultan Selim mahallelerinde iktidar cephesinde yaşanan büyük düşüş ve gerileme, gelecek yıllardaki seçimler öncesinde önemli bir mesaj olarak parti yöneticilerinin önünde duruyor.

İLİMTEPE’DEN ÇIKAN İLGİNÇ SONUÇ

Öte yandan Körfez ilçesindeki en farklı sonuç ise İlimtepe Mahallesi’ndeki sandıklardan alındı. Seçimlerin en iddialı iki partisi AKP ve CHP’ye bu mahalleden eşit sayıda oy çıktığı görüldü. Adaylar Şener Söğüt ve Tayfun Balıkçı da sandıklardan toplamda bin 145’er kişiden destek alırken, oy oranı ise yüzde 35.38 olarak gerçekleşti.

CHP’li Balıkçı’yı manavlar yıktı!

MAHALLE

AKP

ORAN (%)

CHP

ORAN (%)

KÖYLER

1635

52.71

881

28.4

BARBAROS

1173

44.26

631

23.81

KIŞLADÜZÜ

1131

44.04

798

31.07

YENİYALI

2800

41.7

2105

31.35

FATİH

3042

41.14

2010

27.18

ESENTEPE

2043

40.25

1741

34.3

GÜNEY

3896

39.36

2859

28.88

HACI OSMAN

3128

37.81

2691

32.53

KUZEY

1360

37.2

1234

33.75

KİRAZLIYALI

572

36.69

651

41.76

ÇAMLITEPE

1717

36.12

1568

32.98

İLİMTEPE

1145

35.38

1145

35.38

YUKARI HEREKE

455

32.8

521

37.56

ATALAR

1248

30.86

1838

45.45

MİMAR SİNAN

3464

30.74

5246

46.55

YAVUZ SULTAN SELİM

3597

30.71

4267

36.43

17 AĞUSTOS

400

30.4

364

27.66

AGAH ATEŞ

457

29.6

775

50.19

ŞİRİNYALI

63

28.51

121

54.75

HACI AKİF

338

26.53

687

53.92

CUMHURİYET

545

25.98

681

32.46

# var, oldu, dikkat, yüksek, büyük, chp, ilçe

05 Nis 2024 - 17:15 - Siyaset

Mahreç  Mehmet Özmen

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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