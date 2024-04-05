CHP’li Balıkçı’yı manavlar yıktı!

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimleri Kocaeli’de bir bölge hariç tamamlandı. Açıklanan sandık sonuçlarına göre AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın adayı olan Şener Söğüt, aldığı 34 bin 209 oy ve yüzde 36.49’luk oran ile seçimi kazanan isim oldu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin ( CHP) ilçedeki başkan adayı Tayfun Balıkçı ise 32 bin 814 oy ve yüzde 35’lik oran ile seçimi ikinci sırada tamamladı. Aradaki farkın sadece bin 395 olması ise CHP’li yöneticileri itirazlara sevk etti.

CHP, YSK’YA GİDECEK

CHP’li yöneticilerin ilk itirazda bulundukları Körfez İlçe Seçim Kurulu ana muhalefet partisinin gerekçelerini yeteriz buldu ve ret kararı verdi. Daha sonra parti yöneticilerin gittiği merci olan İl Seçim Kurulu da aynı ilçenin kararını tekrarladı. Ancak CHP’li yöneticilerin itirazlarını bu kez Yüksek Seçim Kurulu’na taşımaları bekleniyor. Bu arada mahallelerden alınan seçim sonuçları ise CHP’li Tayfun Balıkçı’nın neden kaybettiğini gözler önüne serdi.

BALIKÇI NEDEN KAYBETTİ?

Bir manav olarak ilçedeki manavlardan büyük destek göreceği yönünde propaganda yapan CHP’li Tayfun Balıkçı, bu cepheden istediği sonucu alamadı. Bazı derneklerin açık desteğine rağmen manavların en büyük desteği AKP’nin adayı Şener Söğüt’e vermesi dikkat çekti. Körfez’e bağlı köylerde AKP yaklaşık olarak yüzde 53 oranında oy alırken, CHP’ye ise yüzde 28 seviyesinde oy çıktı.

CHP’YE YENİYALI’DA ŞOK!

Ayrıca manavların en yoğun şekilde yaşadığı bölge olan Yeniyalı Mahallesi’nde ise AKP, CHP’ye 10 puanlık bir fark attı. AKP’nin 2 bin 800 oy ve yüzde 41.7’lik orana ulaştığı ve CHP’lilerin en güvendiği bölge olan Yeniyalı’da Tayfun Balıkçı’ya çıkan oy sayısı ise 2 bin 105 olarak açıkladı. Oy oranı ise yüzde 31.35 olarak gerçekleşti.

AKP NERELERDE ÖNDE?

CHP’nin Yeniyalı Mahallesi, köy bölgeleri ve manav seçmenden beklediğini bulamamasına rağmen bazı bölgelerde yüzde 50’nin üzerinde oy oranına ulaşması ise sonuçlara etki etmedi. Ayrıca AKP’nin geçtiğimiz seçimlerde çok iyi neticeler aldığı mahallelerde yaşadığı düşüş ise dikkat çekti. AKP bölgede köyler ve Yeniyalı’nın yanı sıra Barbaros, Kışladüzü, Fatih, Esentepe, Güney, Hacı Osman, Kuzey, Çamlıtepe ve 17 Ağustos mahallelerinde ilk sırayı aldı.

BÜYÜK MAHALLELERDE BÜYÜK DÜŞÜŞ VAR

Fakat Körfez ilçeye bağlı birçok mahallede AKP’nin yaşadığı oy düşüşü dikkat çekti. İlçenin en büyük yerleşim yeri olarak bilinen Mimar Sinan Mahallesi ile Hereke bölgesinde CHP’nin büyük bir farkla üstünlüğü bulunuyor. Atalar ve Yavuz Sultan Selim mahallelerinde iktidar cephesinde yaşanan büyük düşüş ve gerileme, gelecek yıllardaki seçimler öncesinde önemli bir mesaj olarak parti yöneticilerinin önünde duruyor.

İLİMTEPE’DEN ÇIKAN İLGİNÇ SONUÇ

Öte yandan Körfez ilçesindeki en farklı sonuç ise İlimtepe Mahallesi’ndeki sandıklardan alındı. Seçimlerin en iddialı iki partisi AKP ve CHP’ye bu mahalleden eşit sayıda oy çıktığı görüldü. Adaylar Şener Söğüt ve Tayfun Balıkçı da sandıklardan toplamda bin 145’er kişiden destek alırken, oy oranı ise yüzde 35.38 olarak gerçekleşti.