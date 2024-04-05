1 paket sigaranın vergisi ne kadar?

Sigara zamları dur durak bilmezken Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, bugün 60 liraya satılan bir paketin vergisini hesapladı.
Bingöl'ün sosyal medyadan paylaştığı hesaplamaya göre, 1 paket sigaranın yaklaşık yüzde 80'i vergiye gidiyor.
4 SANA 16 DEVLETE
60 liralık bir paket sigaranın ortalama 48 lirası vergi olduğuna dikkat çeken Bingöl geri kalan 12 TL'nin ise üretici maliyeti, dağıtım gideri, satıcı kârı gibi unsurlar olduğunu ifade etti. Bingöl, "Yani bir paketteki 20 dal sigaranın 16 dalı vergidir" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Derinceli - Bu kadar vergi aliniyor ne oluyor diyecegimde bakmamiz gereken 20 milyondan fazla multeci ve yabanci var en basta bunlara gidiyor
Adnan - ADAMLAR ÜLKEYİ YÖNETMİYORLAR RESMEN SİGARA İÇENLERİ SOYUYORLAR KARDEŞİM 8 LİRA BİRDEN ZAM YAPILIRMI YUUUUUUU ULAN KARDEŞİM 60 LİRALIK SİĞARADAN 48LİRA VERGİMİ ALINIR BENCE BUNUN ADI HIRSIZLIKTIR
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.