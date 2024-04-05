Cengiz Kan, İl Seçim Kurulu'na başvurdu

Kandıra’dan bağımsız belediye adayı olan Cengiz Kan, seçimi AKP’nin adayı Erol Ölmez’e karşı 800 oyla kaybetti. Kan,2550 geçersiz oyun tekrar sayılması için Kandıra İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu. İlçe seçim kurulu Kan’ın itirazını reddetti.
Cengiz Kan, bugün İl Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.