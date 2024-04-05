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Cengiz Kan, İl Seçim Kurulu'na başvurdu

Kandıra İlçe Seçim Kurulu’na başvurarak 2550 geçersiz oyun tekrar sayılmasını isteyen bağımsız aday Cengiz Kan’ın itirazı reddedilmişti. Kan, şimdi İl Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
Cengiz Kan, İl Seçim Kurulu'na başvurdu mask

Kandıra’dan bağımsız belediye adayı olan Cengiz Kan, seçimi  AKP’nin adayı Erol Ölmez’e karşı 800 oyla kaybetti. Kan,2550 geçersiz oyun tekrar sayılması için Kandıra  İlçe  Seçim Kurulu’na başvurdu. İlçe seçim kurulu Kan’ın itirazını reddetti. 

Cengiz Kan, bugün İl Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu.
# ilçe, AKP, seçim

05 Nis 2024 - 17:33 - Siyaset

Mahreç  Mesut Akbulut

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