İstanbul’dan İzmit’e gelen Recep Aycibin, Körfez Otoban’da otel ve AVM’nin bulunduğu mescitte namaz kılmak için abdest aldı. Aycibin, abdest aldıktan sonra namaz kılmak için mescide giderken, tuvaletlerin bulunduğu bölümde bir miktar para buldu. Gazetemize uğrayan Aycibin, “Bulduğum parayla ilgili haber yaptırmak istiyorum. Paranın sahibi beni 0 532 234 86 numaralı telefondan arasın, parasını iade edeceğim. 1 ay içinde paranın sahibi bulunmazsa, parayı hayırsever derneklere bağışlayacağım” dedi.
05 Nis 2024 - 17:42- Gündem Güncelleme:
Recep Aycibin, bulduğu paranın sahibini arıyor!
Abdest aldıktan sonra mescide yönelen Recep Aycibin adlı vatandaş, koridorda bulduğu bir miktar paranın sahibini arıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Deniz - Daha tlf numarasını doğru yazamıyorsunuz
Ersoy Kandemir - Doğru yazıpta amcayı hergün 1890 kişi mi arasın. Sen ön eleme kriterleri duymadın galiba hiç. Helal olsun amcamıza
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.