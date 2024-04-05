Recep Aycibin, bulduğu paranın sahibini arıyor!

İstanbul’dan İzmit’e gelen Recep Aycibin, Körfez Otoban’da otel ve AVM’nin bulunduğu mescitte namaz kılmak için abdest aldı. Aycibin, abdest aldıktan sonra namaz kılmak için mescide giderken, tuvaletlerin bulunduğu bölümde bir miktar para buldu. Gazetemize uğrayan Aycibin, “Bulduğum parayla ilgili haber yaptırmak istiyorum. Paranın sahibi beni 0 532 234 86 numaralı telefondan arasın, parasını iade edeceğim. 1 ay içinde paranın sahibi bulunmazsa, parayı hayırsever derneklere bağışlayacağım” dedi.