SEDAŞ Ailesi Geleneksel Bayramlaşma Etkinliğinde Bir Araya Geldi  

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) çalışanları, Ramazan Bayramı’nın mutluluğunu bu yıl da birlikte yaşadılar. Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze’deki SEDAŞ Bölge Müdürlüklerinde düzenlenen geleneksel buluşmada yöneticiler ve çalışanlar bayramlaştılar.Etkinliğe SEDAŞ’ın Üst Yönetim Ekibi, bölge müdürleri, yöneticiler ve çalışanlar katıldı. SEDAŞ ailesinin bayramlarının kutlandığı törende çalışanlara kolonya ve çikolata ikram edildi.Bayram buluşmalarının geleneksel hale getirildiğini belirten SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, “Bayramın mutluluğunu arkadaşlarımızla yaşamaktan sevinç duyduk. Tüm SEDAŞ ailesinin Ramazan Bayramı mübarek olsun” dedi.