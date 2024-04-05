TEM’de zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu’nda Körfez Karayolları Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol ayrımına giren 34 LC 8620 plakalı, 41 ET 106 plakalı, 34 CTF 085 plakalı ve 34 CBZ 668 plakalı otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. 4 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle bölgede tek şeritten verilen trafik, uzun araç kuyruklarının olmasına sebep oldu. Araçların, oto kurtarıcı yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.
Kaza, TEM Otoyolu’nda Körfez Karayolları Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol ayrımına giren 34 LC 8620 plakalı, 41 ET 106 plakalı, 34 CTF 085 plakalı ve 34 CBZ 668 plakalı otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. 4 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.